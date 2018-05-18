Экономика

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С 30 мая подорожают железнодорожные билеты

С 30 мая подорожают железнодорожные билеты
"Укрзализныця" проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% состоится с 30 мая, второй этап - также на 12% с 1 октября 2018 года. Общая индексация составит 25%.
Как сообщили в пресс-службе ПАО, соответствующий приказ будет опубликован 29 мая 2018 в "Урядовом курьере".

В компании подчеркивают, что последняя индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года (на 12%).

"Между тем к настоящему времени фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%", - говорится в сообщении.

Указывается, что только в 2017 году "Укрзализныця" получила от перевозок пассажиров в дальнем сообщении 3,6 млрд грн убытка.

В пресс-службе уточнили, что в случае покупки билетов до 29 мая включительно на более поздние даты доплата не предусмотрена.

В начале апреля сообщалось, что "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры согласовывался причастными ведомствами

"Укрзализныця" планировала с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в этом году.

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