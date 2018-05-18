В Харькове ограничат движение по проспекту Любови Малой 18 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по проспекту Любви Малой на участке от Григоровского шоссе до улицы Константина Калинина будет ограничено с 9:00 до 21:00 21-22 мая.