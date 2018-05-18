Происшествия

  • 120
    •  / 

Суд вынес приговор лесорубу из Харьковской области

Суд вынес приговор лесорубу из Харьковской области
Змиевской районный суд Харьковской области поддержал позицию Чугуевской местной прокуратуры и признал виновным 48-летнего местного жителя в незаконной порубке деревьев и обязал его возместить нанесенный ущерб.
Незаконного лесоруба приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о возмещении почти 40 тысяч грн нанесенного ущерба. Незаконного лесоруба разоблачили «на горячем» в феврале в лесополосе на территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство». Человек, не имея никаких разрешительных документов, бензопилой пилил деревья породы ольха, сообщили в областной прокуратуре.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 386.62 грн
100 EUR 386.62 грн
10 RUB 386.62 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи