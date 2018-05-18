Суд вынес приговор лесорубу из Харьковской области 18 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Змиевской районный суд Харьковской области поддержал позицию Чугуевской местной прокуратуры и признал виновным 48-летнего местного жителя в незаконной порубке деревьев и обязал его возместить нанесенный ущерб.



Незаконного лесоруба приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.



Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о возмещении почти 40 тысяч грн нанесенного ущерба. Незаконного лесоруба разоблачили «на горячем» в феврале в лесополосе на территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство». Человек, не имея никаких разрешительных документов, бензопилой пилил деревья породы ольха, сообщили в областной прокуратуре.