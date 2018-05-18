Политика

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Курт Волкер рассказал о визите на Донбасс

Курт Волкер рассказал о визите на Донбасс
Специальный представитель государственного департамента США Курт Волкер рассказал о визите на Донбасс.
На Донбассе Курт Волкер, вместе с посолом США в Украине Мари Йованович и заместителем руководителя USAID Броком Бирманом, встретился с представителями ОБСЕ, неправительственных организаций и местными жителями, которые пострадали от российской агрессии.

Волкер отметил, что США приложат все усилия, чтобы восстановить мир на востоке Украины.

"Наиболее впечатляющим в путешествии было увидеть силу и стойкость украинцев. Они сильно пострадали от этого конфликта во всех аспектах, но, не смотря на все это, остаются сильными, решительными, настроенными на восстановление жизни, с решительными намерениями восстановить мир. И мы приложим все усилия, чтобы поддержать их стремление достичь мира", - заявил Волкер.

Напомним, во время визита в Украину Курт Волкер встретился с семьями заложников, политзаключенных и пропавших без вести, а также с командующим ООС.

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