Курт Волкер рассказал о визите на Донбасс 18 мая 2018 г. источник 0 0

Специальный представитель государственного департамента США Курт Волкер рассказал о визите на Донбасс.

На Донбассе Курт Волкер, вместе с посолом США в Украине Мари Йованович и заместителем руководителя USAID Броком Бирманом, встретился с представителями ОБСЕ, неправительственных организаций и местными жителями, которые пострадали от российской агрессии.



Волкер отметил, что США приложат все усилия, чтобы восстановить мир на востоке Украины.



"Наиболее впечатляющим в путешествии было увидеть силу и стойкость украинцев. Они сильно пострадали от этого конфликта во всех аспектах, но, не смотря на все это, остаются сильными, решительными, настроенными на восстановление жизни, с решительными намерениями восстановить мир. И мы приложим все усилия, чтобы поддержать их стремление достичь мира", - заявил Волкер.



Напомним, во время визита в Украину Курт Волкер встретился с семьями заложников, политзаключенных и пропавших без вести, а также с командующим ООС.