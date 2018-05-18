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Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Сергея Скрипаля выписали из больницы

Отравление экс-сотрудника ГРУ РФ в Лондоне: Сергея Скрипаля выписали из больницы
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом в начале марта в Великобритании, выписан из госпиталя Солсбери.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой главного врача окружной больницы Солсбери Кару Шарль-Баркс.

"Это фантастическая новость о том, что Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть окружную больницу Солсбери", - сказала она.

Напомним, 5 марта стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом. Жена бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко заявила, что ситуация со Скрипалем "очень похожа на то, что произошло с ее мужем". Как известно, он умер в 2006 году в результате отравления полонием.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и об отмене визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. В ответ РФ объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. 26 марта вслед за Британией ряд стран заявили о выдворении российских дипломатов. Среди них и Украина.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы, а ее отец вышел из критического состояния. Организация по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Великобритании правильно идентифицировала вещество, которым был отравлен российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Организация по запрещению химического оружия подтвердила российское происхождение "Новичка".

Впоследствии спецслужбы Великобритании установили личности подозреваемых в токсическом нападении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их имена не разглашают, однако считают, что они связаны с Кремлем.

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