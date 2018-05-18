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Юрий Луценко хочет привлечь к уголовной ответственности еще одного нардепа

Юрий Луценко хочет привлечь к уголовной ответственности еще одного нардепа
Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата из группы "Воля народа" Пономарева Александра.
Как сообщила спикер Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.

Сарган напомнила, что нардеп в помещении Верховной Рады препятствовал работе журналистов интернет-изданий "Цензор.нет" и "Каменщики-инфо".

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.171 УК (умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности).

Факт совершения Пономаревым уголовного преступления достаточно полно подтверждается доказательствами, говорится в сообщении.

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7 февраля 2018 года Пономарев в кулуарах парламента выхватил из рук и забрал мобильный телефон у корреспондента "Цензор.НЕТ" Ивана Марусенко, когда он снимал на камеру телефона комментарий нардепа. Также депутат выхватил еще один мобильный телефон у другого журналиста и положил его себе в карман. На замечания о том, что таким образом нардеп препятствует журналисткой деятельности, Пономарев начал обвинять журналистов в провокации, а также обратился к охране Рады с требованием выгнать журналистов из здания парламента.

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