Андрей Шевченко снова выйдет на футбольное поле перед финалом Лиги Чемпионов 18 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Обладатель «Золотого мяча» 2004 года, шестикратный лучший футболист Украины, дважды лучший бомбардир Лиги чемпионов и чемпионата Италии и главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко снова сыграет в футбол.