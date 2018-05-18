Оппозиция предлагает принять новый закон о выборах 18 мая 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул считает, что власть готовит масштабную фальсификацию выборов.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады.



По мнению оппозиционера, если власть сформирует «ручную» ЦИК – это прямой путь к непризнанию выборов ни в Украине, ни в мире. Политик обратился к народным депутатам, которые против таких действий.



– Мы должны принять новый закон о выборах и создать качественную центральную избирательную комиссию (ЦИК), – призвал он. – Ведь ЦИК, которая не имеет доверия – это прямой путь к непризнания выборов ни украинским обществом, ни международным сообществом. Это путь к узурпации власти и тотальной изоляции. А мы можем изменить путь страны, чтобы люди жили по-людски, а не в обнищании.



Вилкул отметил, что парламент еще имеет возможность остановить масштабную фальсификацию выборов президента и парламента.



– Именно фальсификация является тем инструментом, на который рассчитывают провластные партии, окончательно потерявшие уважение людей и имеющие минимальные рейтинги, – считает Александр Вилкул.