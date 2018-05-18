Власть

  • 127
    •  / 

Оппозиция предлагает принять новый закон о выборах

Оппозиция предлагает принять новый закон о выборах
Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул считает, что власть готовит масштабную фальсификацию выборов.
Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады.

По мнению оппозиционера, если власть сформирует «ручную» ЦИК – это прямой путь к непризнанию выборов ни в Украине, ни в мире. Политик обратился к народным депутатам, которые против таких действий.

– Мы должны принять новый закон о выборах и создать качественную центральную избирательную комиссию (ЦИК), – призвал он. – Ведь ЦИК, которая не имеет доверия – это прямой путь к непризнания выборов ни украинским обществом, ни международным сообществом. Это путь к узурпации власти и тотальной изоляции. А мы можем изменить путь страны, чтобы люди жили по-людски, а не в обнищании.

Вилкул отметил, что парламент еще имеет возможность остановить масштабную фальсификацию выборов президента и парламента.

– Именно фальсификация является тем инструментом, на который рассчитывают провластные партии, окончательно потерявшие уважение людей и имеющие минимальные рейтинги, – считает Александр Вилкул.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 386.62 грн
100 EUR 386.62 грн
10 RUB 386.62 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи