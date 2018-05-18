На дорогах государственного значения в Харьковской области ликвидировали ямы 18 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Службе автомобильных дорог в Харьковской области отчитались о работах, которые были проведены на дорогах.



На этой неделе было принято постановление Кабинета министров Украины относительно перераспределения средств на ремонт автомобильных дорог за счет государственного бюджета, в которое включены ремонты дорог Чугуев – Меловое, Мерефа – Лозовая – Павлоград, Харьков – Волчанск, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, участок по Мерефе, Шевченково – Балаклея – Первомайск – Кегичевка.



– Над ремонтом дороги Чугуев-Меловое мы уже работаем третий год подряд, много сделали. Но остался один участок перед въездом в город Купянск, – рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.



16 мая на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета был утвержден перечень дорог для ремонта за счет «таможенных» средств. Всего предусмотрено проведение ремонта на пяти объектах: Харьков – Волчанск, Мерефа – Лозовая – Павлоград, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Мерефа – Змиев, Изюм – Барвенково.



– Мы готовы начать работы. В целом дополнительно в этом году на территории Харьковской области будет реализовано 17 приоритетных направлений. Почти по всем провели уже аукционы. Нам осталось три направления. Мы проводим подготовительную работу, – сказал Евгений Зражевец. – Задача на май: начать во всех направлениях работы по текущему ремонту. И еще одна задача: по максимуму нарастить темпы ликвидации ямочности».



В частности, ежедневно над ликвидацией ямочности работают 45 бригад. Ямы ликвидированы на приоритетных направлениях: Киев – Харьков – Довжанский, Мерефа – Лозовая – Павлоград (до 15 бригад), Харьков – Волчанск (10 бригад).