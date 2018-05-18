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На Харьковщине открылся музей Ильи Мечникова

На Харьковщине открылся музей Ильи Мечникова
110-летие присуждения Илье Мечникову Нобелевской премии отметили в Двуречанском районе Харьковской области открытием музея.
Участие в торжественном открытии, которое прошло 18 мая, в Международный день музеев, приняли представители местного самоуправления, ученые ХНУ им. В.Н. Каразина и Харьковского национального медицинского университета, сообщили в облсовете.

Первые посетители музея осмотрели экспозицию, которая раскрывает жизненный и научный путь нобелевского лауреата, и насчитывает 289 экспонатов.

В музее функционируют четыре раздела: «Быт Слобожанщины XIX века», «Жизненный и творческий путь И. И. Мечникова», «И.И.Мечников – гражданин мира», «Последователи великого ученого».

Руководители музея рассказали, что в нем хранятся собственноручно разработанные масштабные экспозиции, посвященные великому земляку – лауреату Нобелевской премии Илье Мечникову, две книги по микробиологии 1912 издание, соавтором которых был Илья Ильич, подарки участников международного симпозиума, который состоялся в Италии в октябре 2016 и был посвящен 100-й годовщине со дня смерти великого ученого. В музее также представлены предметы быта Слобожанщины XIX века и экспонаты, изготовленные кружковцами Двуречанского Центра детского и юношеского творчества.

Как отметили представители Двуречанской громады, 110-летию присвоения Нобелевской премии Илье Мечникову приурочено проведение «Праздника научных наград». В рамках мероприятия в Двуречанской общеобразовательной школе прошел региональный турнир юных биологов, в котором участвовали ученики Двуречанского, Великобурлукского, Купянского, Шевченковского районов области.
Справка
Музей создан в августе 2015 года. В 2016 году внедрен мини-проект «Создание музея «Наш великий земляк И.И. Мечников – гражданин мира» в рамках областного конкурса мини-проектов развития территориальных общин «Вместе в будущее». В музее также установлен макет дома семьи Мечниковых в селе Панасовка.

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