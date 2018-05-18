На Харьковщине открылся музей Ильи Мечникова

110-летие присуждения Илье Мечникову Нобелевской премии отметили в Двуречанском районе Харьковской области открытием музея.

Справка

Музей создан в августе 2015 года. В 2016 году внедрен мини-проект «Создание музея «Наш великий земляк И.И. Мечников – гражданин мира» в рамках областного конкурса мини-проектов развития территориальных общин «Вместе в будущее». В музее также установлен макет дома семьи Мечниковых в селе Панасовка.