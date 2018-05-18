Возле Харькова пройдут соревнования по кантри-кроссу: программа

Турнир проведут клуб JUMA и Федерация автомобильного спорта Украины.
Торжественное открытие состоится 20 мая в 10:00.
Программа соревнований
19 мая
9:00 - 10:30 - административная проверка трассы
11:00 - 11:30 - брифинг для участников соревнований
11:30 - 13:30 - тренировочные заезды
13:30 - 15:30 - квалификационные заезды по классам (малый круг)
15:30 - 18:30 - полуфинальные и финальные заезды (10-12 кругов)
20 мая
9:00 - 9:50 административные проверки
9:30 - 9:50 - финал Б (по необходимости)
10:00 - 10:30 - торжественное открытие соревнований
10:30 - 13:00 - финальные два заезда (12 кругов)
13:00 - 14:00 - развлекательная программа, конкурсы для зрителей
14:00 - 17:30 - финальные два заезда (12 кругов)
18:00 - публикация предварительных результатов
18:30 - публикация официально окончательных результатов
19:00 – награждение.