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Возле Харькова пройдут соревнования по кантри-кроссу: программа

Возле Харькова пройдут соревнования по кантри-кроссу: программа
Соревнования пройдут в рамках чемпионата Украины 19-20 мая в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области.
Турнир проведут клуб JUMA и Федерация автомобильного спорта Украины.

Торжественное открытие состоится 20 мая в 10:00.

Программа соревнований

19 мая

 9:00 - 10:30 - административная проверка трассы

11:00 - 11:30 - брифинг для участников соревнований

11:30 - 13:30 - тренировочные заезды

13:30 - 15:30 - квалификационные заезды по классам (малый круг)

15:30 - 18:30 - полуфинальные и финальные заезды (10-12 кругов)

20 мая

 9:00 - 9:50 административные проверки

 9:30 - 9:50 - финал Б (по необходимости)

10:00 - 10:30 - торжественное открытие соревнований

10:30 - 13:00 - финальные два заезда (12 кругов)

13:00 - 14:00 - развлекательная программа, конкурсы для зрителей

14:00 - 17:30 - финальные два заезда (12 кругов)

18:00 - публикация предварительных результатов

18:30 - публикация официально окончательных результатов

19:00 – награждение.

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