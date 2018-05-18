Возле Харькова пройдут соревнования по кантри-кроссу: программа

Соревнования пройдут в рамках чемпионата Украины 19-20 мая в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области.



Программа соревнований



19 мая



9:00 - 10:30 - административная проверка трассы



11:00 - 11:30 - брифинг для участников соревнований



11:30 - 13:30 - тренировочные заезды



13:30 - 15:30 - квалификационные заезды по классам (малый круг)



15:30 - 18:30 - полуфинальные и финальные заезды (10-12 кругов)



20 мая



9:00 - 9:50 административные проверки



9:30 - 9:50 - финал Б (по необходимости)



10:00 - 10:30 - торжественное открытие соревнований



10:30 - 13:00 - финальные два заезда (12 кругов)



13:00 - 14:00 - развлекательная программа, конкурсы для зрителей



14:00 - 17:30 - финальные два заезда (12 кругов)



18:00 - публикация предварительных результатов



18:30 - публикация официально окончательных результатов



19:00 – награждение.

Турнир проведут клуб JUMA и Федерация автомобильного спорта Украины.Торжественное открытие состоится 20 мая в 10:00.