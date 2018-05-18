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В Харькове подполковник Нацгвардии получил срок за госизмену

В Харькове подполковник Нацгвардии получил срок за госизмену
Районный суд Харькова приговорил подполковника Национальной гвардии Украины к 13-ти годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники контрразведки спецслужбы установили, что нацгвардеец был завербован представителями ФСБ РФ в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию. Исполняя указания кураторов, он передавал с помощью мессенджера и электронной почты в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средствах, задействованных в проведении антитеррористической операции.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части в Харьковской области. При попытке убежать , нацгвардеец нанес телесные повреждения сотруднику СБУ.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13-ти лет лишения свободы с лишением воинского звания – подполковник.

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