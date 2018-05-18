Харьков

  • 95
    •  / 

Хозяйственный суд Харьковской области пополнил горбюджет на более чем 2 миллиона

Хозяйственный суд Харьковской области пополнил горбюджет на более чем 2 миллиона
Хозяйственным судом Харьковской области рассмотрено дело по иску Харьковского городского совета к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании безосновательно сохранившихся средств в размере арендной платы в сумме более 2 млн 900 тыс грн.
Общество с ограниченной ответственностью владело нежилыми зданиями, расположенными на земельном участке общей площадью 2,9685 га по ул. Индустриальной, 17 в Харькове, однако соответствующего права пользования относительно указанного земельного участка за ответчиком зарегистрировано не было.

«Ответчик (приобретатель), не платя арендную плату за пользование земельным участком при отсутствии заключенного договора, увеличивает стоимость собственного имущества, а истец (потерпевший) теряет принадлежащее ему имущество (средства от арендной платы), то есть происходит факт безосновательного сохранения именно арендной платы ответчиком за счет истца» - сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил иск Харьковского городского совета и взыскал с ответчика за период использования им земельного участка с 2014 по 2017 безосновательно сохраненные средства в размере арендной платы в вышеуказанной сумме.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 386.62 грн
100 EUR 386.62 грн
10 RUB 386.62 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи