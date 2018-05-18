Хозяйственный суд Харьковской области пополнил горбюджет на более чем 2 миллиона 18 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Хозяйственным судом Харьковской области рассмотрено дело по иску Харьковского городского совета к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании безосновательно сохранившихся средств в размере арендной платы в сумме более 2 млн 900 тыс грн.

Общество с ограниченной ответственностью владело нежилыми зданиями, расположенными на земельном участке общей площадью 2,9685 га по ул. Индустриальной, 17 в Харькове, однако соответствующего права пользования относительно указанного земельного участка за ответчиком зарегистрировано не было.



«Ответчик (приобретатель), не платя арендную плату за пользование земельным участком при отсутствии заключенного договора, увеличивает стоимость собственного имущества, а истец (потерпевший) теряет принадлежащее ему имущество (средства от арендной платы), то есть происходит факт безосновательного сохранения именно арендной платы ответчиком за счет истца» - сообщили в пресс-службе суда.



Суд удовлетворил иск Харьковского городского совета и взыскал с ответчика за период использования им земельного участка с 2014 по 2017 безосновательно сохраненные средства в размере арендной платы в вышеуказанной сумме.