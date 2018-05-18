Политика

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Участники АТО и деятели культуры призвали цивилизованный мир поддержать Олега Сенцова

Участники АТО и деятели культуры призвали цивилизованный мир поддержать Олега Сенцова
Участники АТО и деятели культуры обратились к высшему руководству Украины и мировым лидерам с просьбой поддержать незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера и писателя Олега Сенцова, который 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных.
Cоответствующее заявление-обращение обнародовали майдановец, участник АТО (батальон "Донбасс") Вадим Саввон, председатель ОО воинов-участников АТО "Справедливость" Тарас Костанчук, кинопродюсер Андрей Суярко, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, журналист, координатор кинопроектов Людмила Чичканева.

"Мы должны признать: так нагло Россия ведет себя и потому, что цивилизованный мир, несмотря на всю декларативную возмущенность такими действиями кремлевского лидера и его окружения, так и не нашел пока действенных механизмов влияния на изменение ситуации", - говорится в обращении.

"Поэтому пора понять: в судьбе политзаключенных, как и в поисках решений по многим другим проблемам, обусловленным безнаказанным поведением России на международной арене, избрана ошибочная тактика и стратегия... Мы призываем всех неравнодушных людей и тех, кто наделен полномочиями, приложить все усилия, чтобы переломить ситуацию. Невинно осужденные должны быть освобождены. На сегодняшний день это должно стать одним из главных ультиматумов перед РФ на уровне любых отношений и переговоров с этой страной. Просим поддержать наше обращение каждого сознательного гражданина страны", - подчеркивается в тексте.

Как отметил Костанчук, обращение будет переведено на иностранные языки и передано в дипломатические ведомства всех демократических стран.

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