Украина

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Когда пересчитают пенсии украинцам с большим стажем

Когда пересчитают пенсии украинцам с большим стажем
Правительство при перерасчете пенсий в марте 2019 года, в соответствии с пенсионной реформой, проведенной в прошлом году, планирует решить проблему граждан, имеющих высокий трудовой стаж и низкие зарплаты.
«Мы во время проведения второго этапа реформы в марте 2019 года, во время перерасчета пенсий, в соответствии с формулой, я надеюсь, учтем те проблемные моменты, о которых мы говорим. Мы над этим работаем и делаем соответствующие расчеты», - в ходе часа вопросов к правительству Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам Ревы, таких людей, которые имеют полный трудовой стаж на сегодняшний день более 3 млн человек.

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