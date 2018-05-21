Когда пересчитают пенсии украинцам с большим стажем 21 мая 2018 г. источник 0 0

Правительство при перерасчете пенсий в марте 2019 года, в соответствии с пенсионной реформой, проведенной в прошлом году, планирует решить проблему граждан, имеющих высокий трудовой стаж и низкие зарплаты.

«Мы во время проведения второго этапа реформы в марте 2019 года, во время перерасчета пенсий, в соответствии с формулой, я надеюсь, учтем те проблемные моменты, о которых мы говорим. Мы над этим работаем и делаем соответствующие расчеты», - в ходе часа вопросов к правительству Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева.



По словам Ревы, таких людей, которые имеют полный трудовой стаж на сегодняшний день более 3 млн человек.