Владимир Гройсман прояснил ситуацию с продажей «Турбоатома» 18 мая 2018 г. источник 0 0

Правительство не планирует продавать весь государственный пакет акций завода энергетического машиностроения «Турбоатом», а лишь привлечь инвестора на пакет 20-25% акций.

«Это уникальное предприятие, которое не может быть приватизировано… У нас есть только одна цель – 51% акций оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь иностранного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, чтобы он через прозрачные торги вошел в капитал завода», – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.



Также Гройсман добавил, что разговор идет только о том, чтобы привлечь известного мирового инвестора, «никакой угрозы для предприятия нет».



«Страна-агрессор не имеет права на владение даже одной тысячной акции украинской компании», – заявил премьер, отвечая на вопрос депутатов о том, что российская компания «Росатом» намерена купить акции «Турбоатома».