Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме 18 мая 2018 г. источник 0 0

В четвертьфинале крупного турнира категории Premier 5 с призовым фондом 3,2 млн евро, который проходит на грунтовых кортах в столице Италии, четвертая сеянная на турнире украинка Элина Свитолина в непростом поединке встречалась с теннисисткой из Германии Анджелик Кербер (11).

В первом сете первая ракетка Украины сделала на один брейк больше соперницы, что позволило Элине повести в матче (6:4).



Начало второго сета ознаменовалось настоящим альтруизмом, проявленным обеими теннисистками. Ни одной из соперниц не удавалось взять свою подачу первые пять геймов, пока в шестом Элина не нарушила эту "традицию" и повела в сете 4:2.



В дальнейшем Свитолина удержала добытый гандикап и за 1 час и 26 минут обеспечила себе выход в полуфинал 6:4, 6:4.



В 1/2 финала украинка встретится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) - Каролина Возняцки (Дания).