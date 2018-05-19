Харьков

  • 276
    •  / 

В Харькове поездка на маршрутке может превратиться в экстрим

В Харькове поездка на маршрутке может превратиться в экстрим
В Харькове поездка на маршрутке может превратиться в экстрим Поездка на маршрутке нередко превращается для харьковчан в экстремальное путешествие.
Разбитые лобовые стекла, заблокированные аварийные выходы, лысая резина на колесах – такое состояние автобусов выявляют патрульные в ходе операции «Перевозчик».

Кроме того, водители-лихачи бессовестно игнорируют дорожные знаки, меняют маршрут движения и садятся за руль без необходимых документов. Как сообщили «Вечернему Харькову» в патрульной полиции, на Харьковщине продолжается комплекс специальных мероприятий под условным названием «Перевозчик», направленных на профилактику и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, соблюдение водителями и пeрeвозчиками правил дорожного движения и правил пeрeвозки пассажиров.

С 20 апреля по 14 мая патрульные полицeйские Управления патрульной полиции в Харьковской области осмотрели 1715 автобусов.

Из общего количества автобусов, попавших «под прицел» инспекторов патрульной полиции, 91 оказался с тeхническими нeсправностями.

— Одно из нарушений — несвоевременное прохождение автобусами обязательного технического контроля, — рассказывает старший инспектор отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Харьковской области Андрей Устименко. — По этому поводу мы составляем постановление на водителя транспортного средства, а также привлекаем к ответственности должностное лицо, которое допустило выпуск такого транспортного средства на линию.

Большие претензии у инспекторов вызывает состояние  колес и шин пассажирских автобусов.

— Порой встречаются шины с полностью изношенным протектором, или, как говорят в народе, лысой резиной. Это недопустимо и представляет серьезную угрозу безопасности дорожного движения. Представляете, какие могут быть последствия, если шина во время движения лопнет? Автобус может потерять управление, что приведет к трагическим последствиям, — отмечает Андрей Устименко.

Еще одно грубое нарушение — заблокированный аварийный выход.

— В автобусах предусмотрено два аварийных выхода — спереди и сзади. Заходит инспектор и пытается открыть выход изнутри. Это должно быть очень легко и просто, чтобы в случае аварии люди могли без проблем эвакуироваться. Однако нередко это не удается – аварийный выход просто заблокирован, — продолжает Андрей Устименко.

Еще одно из распространенных нарушений – разбитые лобовые стекла.

— Согласно ДСТУ 4639-2010, есть перечень нарушений, с которыми эксплуатация транспортных средств не допускается. Одно из них – разбитое лобовое стекло. В пункте 6.8 четко написано: если в зоне работы стеклоочистителей есть трещина или сколы, эксплуатация транспортного средства запрещена, — рассказывает Андрей Устименко.

По словам старшего инспектора, при обнаружении технической неисправности, если оно выявлено на маршруте, автобус доводят до конечной остановки, высаживают людей и отправляют его на «аварийке» в гараж для устранения недостатков.

— Если руководство предприятия-перевозчика начинает сопротивляться, чинить всяческие препоны, мы запрещаем эксплуатацию транспортного средства, согласно законодательству, до устранения недостатков. Как правило, руководители с понимаем относятся к ситуации, возвращают автобус в гараж, выявляют ответственных лиц, которые допустили выход транспортного средства на маршрут. И в их отношении мы выносим постановление о привлечении к административной ответственности, — поясняет Андрей Устименко.

Как хитрят водители на остановках


Патрульные зафиксировали 468 нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Среди самых распространенных — отклонение от определенного маршрута: 78 нарушений.

— У водителя есть определенный маршрут движения, по которому он должен двигаться. И вот некоторые водители автобусов едут по другой дороге, допустим, объезжая пробку. Эта ситуация недопустима, и патрульные с ней борются, — рассказывает Андрей Устименко.

Также водители нередко нарушают правила остановки во время посадки или высадки пассажиров и стоянки – было зафиксировано 99 таких случаев.

— Есть разные режимы, в которых работают перевозчики, в зависимости от требований, которые им выдвигают горсовет или облгосадминистрация, то есть в зависимости от того по какому маршруту идет автобус, — поясняет Андрей Устименко. – Некоторые автобусы работают в режиме маршрутного такси, другие – в режиме экспресса или в обычном режиме. При этом один маршрут могут обслуживать несколько предприятий-перевозчиков, работающих в разном режиме: один – в режиме экспресса, который предусматривает остановку в двух местах; другой – в обычном режиме, который должен забирать или высаживать пассажиров на всех остановках; а третий – в режиме маршрутного такси, который может делать остановку в любом месте, где это не запрещено Правилами дорожного движения. Таким образом обслуживается полный пассажиропоток. Например, если автобус едет в режиме экспресса, он может сажать и высаживать пассажиров только на остановках, предусмотренных маршрутом движения. А некоторые водители, считая себя слишком умными, пытаются взять пассажиров не на своей остановке. Это считается нарушением, и таким водителям выписываются постановления. Таким образом ситуация потихонечку приводится в порядок.

Помимо этого, было зафиксировано 42 нарушения требований дорожных знаков и разметки проезжей части дороги, 30 случаев управления транспортным средством без необходимых документов.

— Бывает водители забывают удостоверение водителя, регистрационные документы на
транспортное средство, страховки – что недопустимо, — говорит старший инспектор.

Количество нарушений заметно сократилось


— За нарушение транспортного законодательства к административной ответственности были привлечены восемь должностных лиц — за выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствовало установленным требованиям или без необходимых документов, предусмотренных законодательством, — проинформировали в Управлении патрульной полиции Харьковской области.

Кроме того, по словам Андрея Устименко, о нарушениях правил перевозки пассажиров, о технических неисправностях транспорта патрульные извещают соответствующий департамент горсовета. Там тоже, со своей стороны, применяют к нерадивым водителям или перевозчикам определенные санкции.

— Результат операции «Перевозчик» — налицо, — отмечает Андрей Устименко. – С начала проведения проверок существенно сократилось количество таких нарушений, как отсутствие у водителей необходимых документов. Практически сошли на нет случаи выхода на маршрут автобусов без обязательного технического контроля. А вот нарушение правил остановки водители по-прежнему допускают регулярно. Тем не менее, в целом количество нарушений заметно уменьшилось. Руководители предприятий-перевозчиков зашевелились, активно начали работать в этом направлении.

По словам Андрея Устименко, операция «Перевозчик» будет продолжаться до особого распоряжения.

Напомним, операция «Перевозчик» началась по всей стране по распоряжению руководства Национальной полиции Украины после резонансного ДТП в Кривом Роге с участием маршрутки. В результате аварии погибло 10 человек, 20 – пострадало.
Чем чревато лихачество
Вечером 14 мая в Харькове случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе облуправления патрульной полиции, около 20.30 на улице Благовещенской, 11, автобус, курсирующий по 238-му маршруту, врезался в два автомобиля – Mitsubishi Lanser и Kia Ceed. В аварии пострадал водитель автобуса. Его с места происшествия забрала скорая.
Вечером 10 мая в поселке Песочин на остановке общественного транспорта в ДТП попали автобус и два легковых автомобиля.
Вечером 10 ноября 2017 года в Харькове столкнулись два маршрутных автобуса.
25 сентября на мосту в Изюме столкнулись автобус и два автомобиля.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2614.8 грн
100 EUR 3080.49 грн
10 RUB 4.2214 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи