В Харькове поездка на маршрутке может превратиться в экстрим

Как хитрят водители на остановках

Количество нарушений заметно сократилось

Чем чревато лихачество

Вечером 14 мая в Харькове случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе облуправления патрульной полиции, около 20.30 на улице Благовещенской, 11, автобус, курсирующий по 238-му маршруту, врезался в два автомобиля – Mitsubishi Lanser и Kia Ceed. В аварии пострадал водитель автобуса. Его с места происшествия забрала скорая.

Вечером 10 мая в поселке Песочин на остановке общественного транспорта в ДТП попали автобус и два легковых автомобиля.

Вечером 10 ноября 2017 года в Харькове столкнулись два маршрутных автобуса.

25 сентября на мосту в Изюме столкнулись автобус и два автомобиля.

Разбитые лобовые стекла, заблокированные аварийные выходы, лысая резина на колесах – такое состояние автобусов выявляют патрульные в ходе операции «Перевозчик».Кроме того, водители-лихачи бессовестно игнорируют дорожные знаки, меняют маршрут движения и садятся за руль без необходимых документов. Как сообщилив патрульной полиции, на Харьковщине продолжается комплекс специальных мероприятий под условным названием «Перевозчик», направленных на профилактику и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, соблюдение водителями и пeрeвозчиками правил дорожного движения и правил пeрeвозки пассажиров.С 20 апреля по 14 мая патрульные полицeйские Управления патрульной полиции в Харьковской области осмотрели 1715 автобусов.Из общего количества автобусов, попавших «под прицел» инспекторов патрульной полиции, 91 оказался с тeхническими нeсправностями.— Одно из нарушений — несвоевременное прохождение автобусами обязательного технического контроля, — рассказывает старший инспектор отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Харьковской области Андрей Устименко. — По этому поводу мы составляем постановление на водителя транспортного средства, а также привлекаем к ответственности должностное лицо, которое допустило выпуск такого транспортного средства на линию.Большие претензии у инспекторов вызывает состояние колес и шин пассажирских автобусов.— Порой встречаются шины с полностью изношенным протектором, или, как говорят в народе, лысой резиной. Это недопустимо и представляет серьезную угрозу безопасности дорожного движения. Представляете, какие могут быть последствия, если шина во время движения лопнет? Автобус может потерять управление, что приведет к трагическим последствиям, — отмечает Андрей Устименко.Еще одно грубое нарушение — заблокированный аварийный выход.— В автобусах предусмотрено два аварийных выхода — спереди и сзади. Заходит инспектор и пытается открыть выход изнутри. Это должно быть очень легко и просто, чтобы в случае аварии люди могли без проблем эвакуироваться. Однако нередко это не удается – аварийный выход просто заблокирован, — продолжает Андрей Устименко.Еще одно из распространенных нарушений – разбитые лобовые стекла.— Согласно ДСТУ 4639-2010, есть перечень нарушений, с которыми эксплуатация транспортных средств не допускается. Одно из них – разбитое лобовое стекло. В пункте 6.8 четко написано: если в зоне работы стеклоочистителей есть трещина или сколы, эксплуатация транспортного средства запрещена, — рассказывает Андрей Устименко.По словам старшего инспектора, при обнаружении технической неисправности, если оно выявлено на маршруте, автобус доводят до конечной остановки, высаживают людей и отправляют его на «аварийке» в гараж для устранения недостатков.— Если руководство предприятия-перевозчика начинает сопротивляться, чинить всяческие препоны, мы запрещаем эксплуатацию транспортного средства, согласно законодательству, до устранения недостатков. Как правило, руководители с понимаем относятся к ситуации, возвращают автобус в гараж, выявляют ответственных лиц, которые допустили выход транспортного средства на маршрут. И в их отношении мы выносим постановление о привлечении к административной ответственности, — поясняет Андрей Устименко.Патрульные зафиксировали 468 нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Среди самых распространенных — отклонение от определенного маршрута: 78 нарушений.— У водителя есть определенный маршрут движения, по которому он должен двигаться. И вот некоторые водители автобусов едут по другой дороге, допустим, объезжая пробку. Эта ситуация недопустима, и патрульные с ней борются, — рассказывает Андрей Устименко.Также водители нередко нарушают правила остановки во время посадки или высадки пассажиров и стоянки – было зафиксировано 99 таких случаев.— Есть разные режимы, в которых работают перевозчики, в зависимости от требований, которые им выдвигают горсовет или облгосадминистрация, то есть в зависимости от того по какому маршруту идет автобус, — поясняет Андрей Устименко. – Некоторые автобусы работают в режиме маршрутного такси, другие – в режиме экспресса или в обычном режиме. При этом один маршрут могут обслуживать несколько предприятий-перевозчиков, работающих в разном режиме: один – в режиме экспресса, который предусматривает остановку в двух местах; другой – в обычном режиме, который должен забирать или высаживать пассажиров на всех остановках; а третий – в режиме маршрутного такси, который может делать остановку в любом месте, где это не запрещено Правилами дорожного движения. Таким образом обслуживается полный пассажиропоток. Например, если автобус едет в режиме экспресса, он может сажать и высаживать пассажиров только на остановках, предусмотренных маршрутом движения. А некоторые водители, считая себя слишком умными, пытаются взять пассажиров не на своей остановке. Это считается нарушением, и таким водителям выписываются постановления. Таким образом ситуация потихонечку приводится в порядок.Помимо этого, было зафиксировано 42 нарушения требований дорожных знаков и разметки проезжей части дороги, 30 случаев управления транспортным средством без необходимых документов.— Бывает водители забывают удостоверение водителя, регистрационные документы натранспортное средство, страховки – что недопустимо, — говорит старший инспектор.— За нарушение транспортного законодательства к административной ответственности были привлечены восемь должностных лиц — за выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствовало установленным требованиям или без необходимых документов, предусмотренных законодательством, — проинформировали в Управлении патрульной полиции Харьковской области.Кроме того, по словам Андрея Устименко, о нарушениях правил перевозки пассажиров, о технических неисправностях транспорта патрульные извещают соответствующий департамент горсовета. Там тоже, со своей стороны, применяют к нерадивым водителям или перевозчикам определенные санкции.— Результат операции «Перевозчик» — налицо, — отмечает Андрей Устименко. – С начала проведения проверок существенно сократилось количество таких нарушений, как отсутствие у водителей необходимых документов. Практически сошли на нет случаи выхода на маршрут автобусов без обязательного технического контроля. А вот нарушение правил остановки водители по-прежнему допускают регулярно. Тем не менее, в целом количество нарушений заметно уменьшилось. Руководители предприятий-перевозчиков зашевелились, активно начали работать в этом направлении.По словам Андрея Устименко, операция «Перевозчик» будет продолжаться до особого распоряжения.Напомним, операция «Перевозчик» началась по всей стране по распоряжению руководства Национальной полиции Украины после резонансного ДТП в Кривом Роге с участием маршрутки. В результате аварии погибло 10 человек, 20 – пострадало.