Происшествия

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Установлено: Зайцева ехала на красный

Установлено: Зайцева ехала на красный
После изучения видеодоказательств в суде было установлено, что оба виновника резонансной аварии на улице Сумской в Харькове нарушили правила дорожного движения. Елена Зайцева проехала на красный сигнал светофора, Геннадий Дронов – на желтый.
Суд изучил видеозаписи, которые доказывают, что водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева и водитель автомобиля Volkswagen Touareg  Геннадий Дронов проехали на красный и желтый сигнал светофора, тем самым оба нарушив ПДД, сообщает «Укринформ» со ссылкой на прокурора Игоря Омельченко.

– Оба могли увидеть друг друга и избежать столкновения. По первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый, – уточнил Игорь Омельченко.

Кроме того, как сообщил прокурор, оба водителя отказались провести эксперимент и установить, какой была скорость движения автомобилей.

Дальнейшее изучение видеодоказательств продолжится 22 мая.

16 мая сообщалось, что большинство потерпевших в резонансном ДТП не признают раскаяние подозреваемой Зайцевой.

Напомним, 18 октября прошлого года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек умер в больнице.

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