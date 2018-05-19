Тигру Елисею исполнилось два года: видео

На этой неделе, 16 мая, отметил свой день рождения любимец харьковского зоопарка Елисей — амурскому тигру исполнилось два года.

Кто такой

Амурский тигр – самый северный подвид. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Шерсть у него гуще, чем у тигров, живущих в теплых районах, а окрас светлее.



Это единственный подвид тигров, представители которого имеют на брюхе пятисантиметровый слой жира. Амурский тигр различает цвета. Ночью он видит в пять раз лучше, чем человек.



В природе тигр доживает до 15 лет, в неволе – чуть более 20 лет.

Как и все малыши, Елисей больше всего любит играть и баловаться. Но вместе с тем заметно, что с каждым днем зверь становится более мужественным и проявляет инстинкты настоящего охотника, сообщается на сайте зоопарка. Это уже не пугливый котенок, каким он был поначалу, а величественный тигр. Когда к вольеру приближается человек, это неизменно вызывает большой интерес у животного. И если раньше Елисей с осторожностью осматривал гостя, то сейчас всеми действиями показывает, что он здесь хозяин.– Свежий воздух и активные игры – залог хорошего аппетита, и у нашего тигра он отменный, – говорят в зоопарке. – Основу рациона составляет говядина, которую Елисей буквально уплетает за обе щеки. Поэтому сотрудники отдела хищных млекопитающих даже не сомневались, какой подарок придется тигру по душе, и подготовили для именинника праздничную коробку с десятью килограммами говядины.После масштабной реконструкции зоопарка Елисея ждет грандиозный подарок – великолепные апартаменты под названием «Тропа тигра», где полосатый красавец встретит свою любовь, надеются в зоопарке.