Едва наступит ночь, музеи в Харькове откроют свои тайны

Каждые полчаса – автобус в экопарк

«Ночь музеев» — событие международное

«Ночь музеев» — всемирная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь молодежь. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. Сейчас она проходит в 42 странах Европы.

Символом музейной ночи выбрана сова — ночная птица призывает взглянуть на музейную жизнь в сумерках, вне привычных рамок восприятия культуры и времени. Ее особое «ночное видение» позволяет рассмотреть скрытые детали и объекты.

Научиться рисовать молоком на кофе, познакомиться с профессией спасателя, попробовать себя в роли графика, познать музейные тайны, испытать технику мокрого валяния и даже прогуляться в объятиях директора музея, убедившись, что «музей — это не нафталин, музей — это космос».— В этом году в акции принимают участие 33 культурные институции на 28 площадках, — рассказывает Олесь Томах. — В частности, к нам впервые присоединился Технологический музей, который находится в Радмире. Сотрудники ботанического сада на ул. Клочковской, 52 проведут дневные экскурсии – в 10.00, 11.00 и 13.00. Продлят часы работы Музей Южной железной дороги, Музей керамической плитки, галерея VovaTanya, планетарий. Информационно-выставочный центр «Бузок» представит такое направление, как графическая техника. С нами также — скульптурные мастерские на ул. Культуры, 9а. Союз художников, которому в этом году исполняется 80 лет, приглашает на мастер-классы и экскурсии и т.д.Для удобства гостей «Ночи музеев» выпущены специальные программки, которые можно взять в любом музее — с описанием программы в каждом из них и картой, где их можно найти.— В этом году будет курсировать фестивальный автобус — с 20.00 до 22.00 – который пройдет по всем культурным институциям Харькова, — рассказывает Олесь Томах. – К Музею семьи Рерихов, который расположен между станциями метро «Армейская» и имени Масельского, будут курсировать два отдельных автобуса: один – от кинотеатра «Киев» на Новых домах, другой – от станции метро имени Масельского.Галерея «АВЭК» с 16.00 до 22.00 презентует благотворительную акцию «Искусство милосердия». Акционными лотами станут 85 работ известных украинских художников. Средства, вырученные от их продажи, будут направлены на экогуманитарные проекты.По словам инициатора акции Александра Фельдмана, приобретая картину из коллекции, каждый сам выбирает, какой проект хочет поддержать – программы по реабилитации детей с серьезными заболеваниями, по спасению краснокнижных животных или по оказанию помощи попавшим в беду животным.В рамках акции в арт-дворике Галереи «АВЭК», оформленном на «Ночь музеев» зоозащитными инсталляциями, будет работать ярмарка животных, пройдет конкурс юных художников, состоятся концерты и зоозащитный перформанс. Он начнется в 20.30.Параллельно в малом зале галереи состоится открытие выставки «Метаморфозы», на которой будут представлены удивительные фотокартины творческой студии Николины Бакуменко.Традиционно в «Ночь музеев» с 18.00 от галереи «АВЭК» каждые полчаса будут ходить фирменные автобусы в «Фельдман-экопарк». Там подготовили вечерние развлечения для взрослых и детей. Экопарк будет работать до 22.00.