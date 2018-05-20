О чем расскажет рекрутеру профиль в соцсетях

Кадровики, как правило, стараются собрать побольше информации о потенциальном сотруднике, в том числе и через социальные сети.

Немного цифр

– 89% компаний использовали социальные медиа для найма персонала в 2016 году;

– одному из трех кандидатов было отказано, потому что в соцсетях было найдено что-то негативное о нем;

– 14,4 миллиона людей нашли текущее место работы благодаря социальным медиа;

– 86% работодателей отмечают, что кандидаты должны сделать свои профайлы более дружественными для рекрутеров;

– 50% компаний мониторят информацию о потенциальном персонале на Facebook.

А некоторые формы резюме на сайтах по трудоустройству и вовсе имеют графу, в которой можно указать свой аккаунт.И делается это не из праздного любопытства. В первую очередь специалист по подбору персонала смотрит, насколько образ в резюме соответствует реальному. Специалисты международного кадрового портала HeadHunter Украина проанализировали, как соцсети могут помочь или помешать трудоустройству.Безусловно, профили в соцсетях нельзя на 100% отождествлять с реальной личностью, но все же они очень информативны и вполне могут помочь работодателю или HR-менеджеру составить о потенциальном сотруднике как хорошее, так и плохое мнение. Например, у соискателя в резюме указано, что он обладает выдающимися коммуникативными навыками, а в соцсетях - всего один аккаунт, в котором не более ста друзей и подписчиков. Или кандидат указывает в качестве хобби занятия спортом, тогда как почти на всех фото он изображен в увеселительных заведениях. Случается, что соискатель рассказывает об участии в громких проектах, а связи с коллегами или экспертами в этой отрасли не отражены в его профиле, равно как и тематические группы.Что же можно указывать и показывать в социальных сетях, чтобы получить работу, а от чего лучше отказаться?Используйте настоящую фотографию и имя-фамилию, советуют эксперты. Кошечки, супергерои или политики на аватарке – может быть, мило и остроумно, равно как и провокационные ники, но все это покажет вас не с лучшей стороны.Скажите «нет» неадекватным фотографиям. Таким, как фотосессии в стиле ню или в нетрезвом состоянии. Проследите, не отметили ли вас друзья на подобного рода фотографиях в общем доступе.Обратите внимание на манеру общения. Старайтесь не употреблять ненормативную лексику и не делать заявлений в резкой и грубой форме — рекрутер может прийти к выводу, что в стрессовой ситуации вы можете повести себя агрессивно и неадекватно. Кроме того, если вы являетесь сторонником какого-то политического или религиозного течения, не стоит публиковать оскорбительные посты в адрес оппонентов.Пересмотрите группы и сообщества, в которых состоите. Исходя из этого, можно понять круг ваших интересов, чем именно вы увлекаетесь и занимаетесь на досуге. Хорошо бы добавиться в профессиональные группы, непосредственно относящиеся к работе, – так вы покажете заинтересованность в развитии. А вот участие в десятках групп типа «Как быстро выйти замуж» будет вам не на руку – HR может сделать вывод, что на работу вы устраиваетесь только за этим.Не говорите лишнего. По вашим статусам рекрутер может понять ваши интересы, образ жизни, отношение к работе, поэтому лучше воздержаться от возмущений по поводу предыдущего места работы. Работодатель может сделать вывод, что так же вы «выдадите на-гора» всю информацию о нем. Кстати, в 2011 году сразу несколько сотрудников компании Volvo были уволены после того, как один из них написал в Facebook: «Вот и прошел еще один рабочий день в этом дурдоме», а другие сотрудники «лайкнули» и поддержали его в комментариях.Конечно, информация из соцсетей не является решающим фактором при приеме на работу, но зато позволяет отсеять явно неподходящих кандидатов. Если у рекрутера есть два соискателя с примерно одинаковой квалификацией, но при этом профили одного из них более привлекательны, – ответ на вопрос «Кого возьмут на работу?» можно спрогнозировать.