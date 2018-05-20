Что способствует детской агрессии

Недавно услышала по радио, что украинские дети – одни из самых агрессивных в мире. Неужели это правда? Что думают медики по этому поводу? Эта тема волнует меня, поскольку мой внук в этом году пойдет в школу. Мария Симоненко
Непочетное лидерство
Действительно, Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым Украина занимает 4-е место в мире по уровню подростковой агрессии. Впереди по этому показателю только Россия, Албания и Беларусь. Так, в исследовании ЮНИСЕФ говорится о том, что 67% украинских школьников в возрасте от 11 до 17 лет хотя бы раз сталкивались с травлей. Причем 48% из них никому не рассказывали об этих случаях.
«Исследование убедительно свидетельствует, что дети, закрытые к общению, а также дети из семей с низким уровнем дохода подвергаются буллингу вдвое чаще. Кроме этого, внутренне перемещенные дети более уязвимы к различным формам насилия, связанного с конфликтом. Это влияет на их социальное поведение. Экономические трудности также косвенно повышают риски буллинга и угрожают социальной интеграции таких детей», – отмечают в организации.
Видят угрозу там, где ее нет
По результатам исследований, которые несколько лет назад проводились в школах Западной Европы, примерно 55 % учащихся признались, что совершали хотя бы один акт насилия в состоянии гнева. По мнению психиатров, гнев, как и раздражительность, – это нарушения настроения, связанные с переживанием угрозы (реальной или мнимой), разочарованием, обидой, неудовлетворенностью… Учеными было доказано, что дети, демонстрирующие агрессивное поведение, попросту неправильно воспринимали ситуацию. Они видели угрозу там, где ее не было.
По мнению специалистов, эмоциональная нестабильность и связанная с ней агрессия могут быть проявлением симптомов психических расстройств. Так, например, если приступы злобного поведения проявляются без причины, это может быть эквивалентом эпилептического припадка. Если агрессивное поведение является результатом импульсивности (сначала сделал, потом подумал), то, возможно, речь идет о гиперкинетическом расстройстве – дефиците внимания и гиперактивности.
Чтобы избежать проблем
По словам психиатра Игоря Марценковского, большинство ребят с гиперкинетическим синдромом, повзрослев, испытывают трудности с адаптацией в обществе. Как правило, у них относительно низкий уровень образования, они чаще становятся зависимыми от наркотиков и алкоголя. Однако если вовремя обнаружить болезнь и начать ее лечить, многих проблем можно избежать. Родители должны знать, что есть три основных проявления этого недуга: невнимательность, импульсивность, гиперактивность. Причем импульсивность не является особенностью характера, – это особенность нейрофизиологии, подчеркивает специалист. По его словам, у таких детей наблюдаются нарушения развития и созревания отделов мозга, ответственных за волевой контроль над поведением. В большинстве случаев (80%) это заболевание передается по наследству.
Виды детской жестокости
Существует два вида детской жестокости, говорит психиатр Ольга Клименко, – фрагментарная и устойчивая. Первый вид проявляется в неожиданных поступках ребенка, которому в целом агрессивное поведение несвойственно. Это может быть агрессия, направленная против близких людей – брата, сестры или бабушки с дедушкой. Время от времени ребенок примеряет на себя разные роли. Такая агрессия может быть результатом неумелого подражания кому-либо.
Устойчивая жестокость вовсе не так безобидна, она может обернуться настоящей бедой. По словам психиатра, такая жестокость проявляется по отношению к определенным группам (к животным, детям или взрослым) и связана уже с личными особенностями ребенка. Обычно эти особенности формируются под влиянием родительской агрессии или гиперопеки. В данном случае жестокость проявляется в ситуации, когда обычный ребенок может подождать или просто возмутиться, имея при этом тормоз на причинение боли.