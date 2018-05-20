Что способствует детской агрессии 20 мая 2018 г. Анна Борисова 0 0

Недавно услышала по радио, что украинские дети – одни из самых агрессивных в мире. Неужели это правда? Что думают медики по этому поводу? Эта тема волнует меня, поскольку мой внук в этом году пойдет в школу.

Мария Симоненко