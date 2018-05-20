Как выбрать одеяло для летнего сезона

Вот и лето на носу. Самое время подумать о том, как выбрать одеяло, чтобы обеспечить себе легкий, здоровый и комфортный сон летними ночами.
Летние одеяла бывают натуральными и синтетическими. Натуральные материалы представлены в основном растительными волокнами: бамбуковыми, эвкалиптовыми, хлопковыми и т.п. Также для лета прекрасно подходят шелковые одеяла.
Одеяло с наполнителем из бамбукового волокна для летнего сезона – действительно отличный выбор. Этот экологически чистый материал обладает целым рядом преимуществ: он мягкий, легкий, способен впитывать и испарять избытки влаги, обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха.
Такое одеяло прекрасно подойдет людям, страдающим аллергией или астмой, ведь это гипоаллергенный наполнитель. Бамбук является неприхотливым растением, при его выращивании не используются никакие удобрения, что делает волокно, полученное из него, безопасным. Помимо этого, бамбуковое волокно обладает выраженными антибактериальными качествами, в нем не заводятся пылевые клещи. Материал не накапливает статическое электричество и не впитывает посторонние запахи.
В уходе одеяла с бамбуковым наполнителем довольно просты и некапризны. После покупки изделия встряхните его хорошенько и расправьте, оставьте на какое-то время, чтобы оно насытилось воздухом. Одеяло можно стирать вручную, а также в машинке на деликатном режиме при температуре воды не более 30 градусов. Не применяйте отбеливатели и кондиционеры для белья. После стирки включать режим отжима не рекомендуется. Бамбуковое волокно быстро сохнет и не подвержено гнили.
Одеяло из хлопкового волокна. Для производства наполнителя одеял хлопок собирается вручную, затем волокна аккуратно и тщательно отделяются от семян, благодаря чему они сохраняют первоначальную структуру. Хлопок ценится своей способностью пропускать воздух и, соответственно, обеспечивать хорошую вентиляцию. Хлопковое одеяло обладает отличными согревающими качествами, оно способно впитывать влагу (до 20% своего веса) и при этом оставаться сухим.
Хлопковое волокно – гипоаллергенный наполнитель, который способен обеспечить здоровый и комфортный сон как в летнее, так и в зимнее время. Это износостойкий материал, который очень прост в уходе. Такие одеяла не теряют качества и формы даже после многократных стирок.
Изделия из хлопка можно стирать вручную либо в стиральной машине, они быстро сохнут и хорошо восстанавливают форму. Специальные технологии, которые применяются при производстве современных одеял, позволяют ему не собираться в комки, не скатываться, не сбиваться, а оставаться воздушным и пушистым. Не стоит думать, что сегодня из хлопка производят все те же ватные одеяла, знакомые с детства. Современные изделия намного более качественные и не теряют своих свойств годами. Хлопок – мягкий и воздушный материал, обеспечивающий комфортную температуру во время сна.
Чем хороша продукция с экзотическими наполнителями
Одеяло из морских водорослей избавит от целлюлита, а с эвкалиптовым наполнителем – спасет от насморка.
Морские водоросли обладают полезными для здоровья человека свойствами, благодаря которым они стали применяться в производстве одеял. Наполнитель из водорослей способен оказывать положительное воздействие на кожу, насыщая ее кислородом и обогащая различными полезными веществами. Таким образом, активизируются процессы регенерации клеток кожи, благодаря чему она становится более гладкой и здоровой. Одеяло с морскими водорослями обладает подтягивающим и антицеллюлитным эффектом.
Такой наполнитель позволяет стимулировать выведение токсинов из организма, которые накопились за день. Это оказывает общеукрепляющее воздействие, способствует снятию стресса, помогает бороться с усталостью.
Уникальным свойством одеяла является его способность бороться с бессонницей. Морские водоросли обладают также антиаллергенными и антибактериальными качествами. Такой наполнитель не накапливает пыль и не является благоприятной средой для клещей.
Такие одеяла хороши для летнего сезона, поскольку пропускают воздух, впитывают и испаряют влагу. Изделия с наполнителем из водорослей не требует сложного ухода. Его можно стирать вручную и в стиральной машинке, применяя щадящие моющие средства. Рекомендованная температура воды – 40 градусов.
Наполнитель – эвкалиптовое волокно. В волокнах эвкалипта присутствуют фитонциды – вещества, позволяющие бороться с вредоносными бактериями, грибками и т.п. При производстве наполнителя из эвкалипта сохраняются все полезные свойства растения. Такое одеяло, помимо антисептических свойств, отличается благотворным воздействием на кожу и мышечные ткани. Наполнитель также не задерживает пыль, что делает его прекрасным материалом при производстве одеял для детей и аллергиков.
Рекомендуется приобретать одеяло с эвкалиптовым наполнителем людям, которые имеют проблемы с лор-органами или подвержены частым респираторным заболеваниям. В эвкалиптовом волокне не создается патогенная микрофлора, поэтому оно является безопасным с точки зрения размножения в нем бактерий и микробов. Эвкалиптовые одеяла хорошо впитывают влагу, пропускают воздух, обеспечивая комфортный микроклимат.
Зимой такое изделие тоже можно использовать, но только в теплых помещениях. В холодную ночь оно не сможет согреть в достаточной степени.
Уход за эвкалиптовыми одеялами несложный: их можно стирать вручную или в машинке. Температура воды не должна превышать 40 градусов. Износостойкость является важным преимуществом эвкалиптового волокна, оно сохраняет свои качества после многократных стирок и сушек. Очень быстро сохнет, поэтому постирав его утром, вечером вы уже снова сможете укрываться им во время сна.
Какими качествами обладает шелк
Шелковое одеяло не только обеспечит комфортный сон в жаркую летнюю ночь, но и благотворно скажется на вашей коже.
Шелк – натуральный экологически чистый наполнитель, который используется в производстве постельных принадлежностей очень давно. Он ценится за гипоаллергенные качества, в таком наполнителе не развивается патогенная микрофлора, не накапливается пыль, не заводятся пылевые клещи-сапрофиты, а ведь именно продукты их жизнедеятельности способны вызывать аллергию.
Шелковое волокно обладает отличной гигроскопичностью и может впитывать влагу, объем которой составляет до 30% веса самого наполнителя. Это делает такое одеяло прекрасным вариантом для жаркого сезона. Шелковое волокно считается чрезвычайно полезным для кожи, поскольку содержит большое количество протеинов, которые оказывают на нее благотворное влияние.
В уходе одеяла с шелковым наполнителем не так просты. Их не разрешается стирать в машинке и вручную. Пятна могут быть устранены специальными средствами при локальной чистке. Если вам кажется, что изделие потяжелело и стало хуже греть, нужно просушить его на солнце, но не под прямыми солнечными лучами. Нельзя долгое время хранить шелк в вакуумных упаковках, этот материал должен дышать. Также можно навредить одеялу, если при хранении положить на него тяжелые вещи.
Цена на шелковые одеяла может существенно отличаться. Это объясняется тем, что наполнитель бывает разным. Существует наполнитель «тусса», который изготавливается из более дешевой разновидности шелка. Это дикий шелк, который производится шелкопрядами в естественных условиях обитания. В природе такой шелк часто имеет темно-коричневый оттенок, поэтому при изготовлении одеял используют плотные, не просвечивающиеся чехлы. Часто для отбеливания шелка «тусса» используются химические вещества, после которых он приобретает белый или светло-желтый цвет. Однако химикаты могут негативно влиять на структуру шелка.
Другой вид шелка – материал высшего качества «малберри», который производится тутовыми шелкопрядами. Он не подвергается никаким воздействиям, которые могут ухудшить его характеристики. Изделия из данного сорта шелка создаются вручную, что, безусловно, отражается на их стоимости.
Одеяла, которые мы условно отнесли к категории летних, могут использоваться круглый год. Правда, они не подойдут для сна в холодном помещении при температуре 15-20 градусов. В таком случае лучше обратить внимание на пуховые, шерстяные или синтетические варианты.