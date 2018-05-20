«Матка в тонусе» – что делать? 20 мая 2018 г. Анна Борисова 0 0

Правда ли, что «тонус матки» – диагноз, которым врачи необоснованно пугают будущих рожениц? Честно говоря, я думала, что это пережиток прошлого, но моей беременной подруге недавно предложили лечение в стационаре по этой причине.

Анна Пильченко

Один из мифов гинекологии – это «тонус или гипертонус матки», – объясняет акушер-гинеколог Наталья Лелюх. Ее позицию разделяют в МОЗ Украины.



По словам гинеколога, матка состоит из мышц, которые имеют право на сокращение. И когда женщина впервые делает УЗИ во время беременности и врач замечает сокращение мышц матки, это может быть вызвано вполне безопасными причинами, например, волнением будущей мамы. Что касается угрозы прерывания беременности, то она существует с самого начала и пройдет только после родов.



По словам эксперта, достоверным критерием оценки повышенного риска прерывания беременности выступают длина шейки матки и состояние внутреннего зева (измеряется вагинальным датчиком). Поэтому довольно странной выглядит ситуация, когда женщину пытаются уложить на больничную койку с «тонусом матки» при полном отсутствии жалоб с ее стороны и без учета показаний вагинального датчика.



Мировое сообщество акушеров обсуждает тему тонуса, если речь идет о чрезмерных сокращениях матки в родах (чаще шести схваток на десять минут), когда сокращение не сопровождается адекватным расслаблением и приводит к тетаническим (от слова тетанус) судорогам мышц.



Поэтому, услышав страшный приговор «тонус матки», не нужно бежать в стационар и лечить то, что в лечении не нуждается. Такого диагноза не существует, подчеркивает специалист.