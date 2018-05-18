Харьков

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Велодень в Харькове: центр будет перекрыт

Велодень в Харькове: центр будет перекрыт
С 14:00 19 мая до 24:00 20 мая движение транспорта по площади Свободы, на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера, будет запрещено.
Это связано с проведением спортивно-массового мероприятия «Велодень-2018», сообщили в горсовете.

Также с 8:00 до 13:00 20 мая будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.

С 9:00 до 13:00 20 мая будет прекращено движение транспорта по утвержденному маршруту парадного проезда колонны велосипедистов: пл. Свободы - пр. Науки - разворот на перекрестке с ул. Отакара Яроша - пр. Науки до ул. Новгородской - ул. Новгородская - ул. Динамовская - ул. Сумская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Алчевских - ул. Чернышевская - ул. Скрипника - ул. Сумская - пл. Свободы.

На период проведения спортивно-массового мероприятия временно изменится путь следования автобусов:

- с 8:00 до 13:00:

№33э, 44э: пр. Науки - ул. 23 Августа - ул. Клочковская - спуск Клочковский - 1-й подъезд Госпрома на пл. Свободы; высадку и посадку пассажиров осуществляют на спуске Клочковском;
№97э, 245э, 270э, 303э: спуск Клочковский - 1-й подъезд Госпрома на пл. Свободы; высадку и посадку пассажиров осуществляют на спуске Клочковском;
№215э: конечная остановка - на перекрестке ул. Белой Акации и ул. Новгородской (без выезда на ул. Динамовскую и ул. Новгородскую);

- с 9:00 до 13:00:

№20э: ст. м. «Ботанический сад» - ул. Отакара Яроша - ул. Балакирева - больница скорой помощи; высадку и посадку пассажиров осуществляют на ст. м. «Ботанический сад»;
№65э: Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова (ул. Целиноградская);
№78э, 202э: пл. Конституции - пер. Спартаковский - ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Веснина - ул. Сумская и далее по маршруту;
№119э: ул. Вернадского - Гимназическая набережная - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - Рогатинский проезд - ул. 23 Августа - пр. Науки и далее по маршруту;
№217э: пер. Спартаковский - ул. Университетская - пер. Мечникова - пл. Конституции - пер. Спартаковский (конечная) - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и дальше по маршруту;
№223, 291э (в сторону ул. Веснина): ст. м. «Пушкинская» - ул. Пушкинская - ул. Веснина - ул. Сумская и далее по маршруту;
№278э: Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Балакирева - ул. 23 Августа - ул. Клочковская и дальше по маршруту;
№282э: пр. Науки - ул. 23 Августа - ул. Клочковская и дальше по маршруту;
№296э: Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе и далее по маршруту.

- с 10:00 до 13:00:

№45э - не ходит.

- с 8:00 до 10:00 и с 13:00 до 24:00:

№20э, 119э, 217э: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;
№65э, 296э: ул. Сумская - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту.

На время проведения спортивно-массового мероприятия будет запрещено движение троллейбусов:

- с 8:00 до 13:00 по пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до пр. Науки;
- с 9:30 до 13:00 по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до ул. Деревянко;
- 9:30 до 13:00 по пр. Науки, от пр. Независимости до ул. Отакара Яроша.

Также будет запрещено движение трамваев:

- с 9:30 до 13:00 на перекрестках пр. Независимости - пр. Науки и ул. Маяковского - ул. Сумская.

На время проведения Велодня движение троллейбусов и трамваев будет организовано следующим образом:

троллейбус №18 (с 8:00 до 9:30): больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. м. «Научная»;
(с 9:30 до 13:00): больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская;

троллейбус №2 (с 9:30 до 13:00):
часть: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - парк им. Горького;
часть: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы;

трамвай №12 (с 9:30 до 13:00) - не курсирует.

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