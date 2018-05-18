Велодень в Харькове: центр будет перекрыт 18 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 14:00 19 мая до 24:00 20 мая движение транспорта по площади Свободы, на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера, будет запрещено.