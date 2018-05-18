Британия заработает на свадьбе принца Гарри 18 мая 2018 г. источник 0 0

Принц Гарри и Меган Маркл 19 мая сыграют долгожданную свадьбу. Это одно из наиболее ожидаемых событий, внимание к которому приковано во всем мире.

Около ста тысяч человек, как ожидается, заполнят улицы Лондона, надеясь увидеть королевскую пару. До их свадьбы с момента встречи прошло чуть менее двух лет.



Церемония бракосочетания начнется с обмена клятвами в часовне святого Георгия в 12.00 по лондонскому времени. Проведет ее архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора.



Далее пара по традиции отправится на романтическую прогулку по улицам Лондона в повозке с сопровождением. Новоиспеченные супруги выедут из часовни ровно через час после начала службы – в 13.00. Пара покинет Виндзорский замок через ворота Castle Hill и отправится вдоль улицы High Street через Windsor Town.



Вечером принц Гарри и Меган Маркл отправятся в Фрогмор-хаус – загородную резиденцию королевской семьи, где соберутся близкие друзья.



Меган Маркл позвала на свадьбу только родителей, тогда как другие родственники оказались за бортом королевского праздника. Правда позже стало известно, что отец невесты Томас Маркл, который должен был вести ее к алтарю, также не приедет на свадьбу. Со стороны жениха на свадьбе будет не только множество родственников, но и бывшие подруги принца Гарри.



Кстати, аналитики уже посчитали, что Британия заработает на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл $1,4 млрд. Основным источником дополнительных доходов станет туризм.