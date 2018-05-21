Экономика

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IBI-Rating подтвердило отличную инвестиционную привлекательность Харькова

IBI-Rating подтвердило отличную инвестиционную привлекательность Харькова
Рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило рейтинг инвестиционной привлекательности города Харькова на уровне invАА (отличная инвестиционная привлекательность).
Согласно заключениям агентства, уровень рейтинга инвестиционной привлекательности Харькова обусловлен значением города как одного из крупных городов Украины и регионального делового, культурного и образовательного центра.

Как сообщает IBI-Rating, город проводит активные действия по улучшению бизнес-климата и условий для экономического развития и свободного поступления инвестиций. Активность иностранных инвесторов в городе является достаточной. В 2017 году наблюдался рост на 14,1 млн долл. США объема прямых иностранных инвестиций. Несколько лет подряд увеличиваются объемы освоенных капитальных инвестиций, в частности, в 2017 году на 6,1% до 11,1 млрд грн.

Харькову присущи высокие показатели социально-экономического развития, некоторые из них превышают или равны средним показателям по Украине в расчете на одного жителя (реализация промышленной продукции, розничный товарооборот, ввод в эксплуатацию жилья и бюджетная обеспеченность). Наблюдается увеличение населения, которое происходит за счет миграционного притока, сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета.

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