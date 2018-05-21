Общество

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В Харьковской области стало меньше злостных алиментщиков

В Харьковской области стало меньше злостных алиментщиков
В Харьковской области уменьшили количество злостных алиментщиков.
Как сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, сейчас в делопроизводстве в Харьковской области находится 30 тысяч  исков по взысканию алиментов. С начала года количество исков уменьшилось на две тысячи.

«Это говорит о том, что исполнители стали больше обращать внимание на подобные взыскания.  Примечательно, что часть исков родители забрали сами добровольно, так как каким-то образом договорились между собой о компенсации задолженности», – отметила Светлана Глущенко.

Заместитель министра проинформировала, что в денежном эквиваленте сумма взысканной с начала года задолженности по алиментам составила 62 млн. грн.  В результате применения новых инструментов взыскания,  введенных с 6 февраля этого года, взыскано 30 млн.грн.

В частности, 12 тысяч злостных алиментщиков получили запрет на выезд за границу, а также запрет охотиться и управлять транспортными средствами. В отношении безработных был составлен 541 протокол,  470 из которых направлено в суд.  В розыск поданы иски на 238 алиментщиков. В 32-х случаях злостных алиментщиков направили на общественно полезные работы.

«Нас такое количество постановлений по направлению на общественные полезные работы не устраивает. Мы работаем с судами, но судьи настроены на использование закона только после того, как прошло шесть месяцев с его принятия», – отметила Светлана Глущенко.

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