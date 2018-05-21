Почему в Украине необходимо отменить выходной 9 мая

Директор института Владимир Вятрович в комментарии «112 Украина» назвал праздник 9 Мая «элементом российского имперского мифа», сообщает УНИАН
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– Мы убеждены, что это чрезвычайно нужно, убеждены, что это позволит разрядить обстановку в эти дни. Мы прекрасно понимаем, что 9 Мая как выходной используется разного рода пророссийскими советскими политическими силами для развертывания каких-то политических шоу, которые не имеют ничего общего с чествованием памяти ветеранов, – говорит Владмир Вятрович. – Я убежден, что нужно перенести выходной на новый формат, который мы предложили – День памяти и примирения 8 мая.
По мнению Вятровича, перенос выходного дня приблизит Украину к европейским традициям и поспособствует «спокойному почтению» погибших участников Второй мировой войны. Он также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит данную инициативу.
В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины о праздновании Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня памяти и примирения. Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая, Дня победы над нацизмом, перенести на 8 мая – День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения.