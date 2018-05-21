В Харьковской области продолжается ямочный ремонт местных дорог 21 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 1

О восстановлении местной сети дорог рассказал начальник Управления строительства дорожного комплекса Департамента капитального строительства ХОГА Игорь Турченко.

– По Богодуховскому району работы ведутся на дороге Богодухов - Сенное, Валковскому: Коломак - Огульцы, Великобурлукскому: подъезд к селу Червоная Хвиля, Балаклейскому: Балаклея - Бригадировка, Шевченковскому: Шевченково - Безмятежное, Золочевскому: Золочев - Довжик - Мироновка, Изюмскому: Чернобаевка - Новопавловка, Барвенковскому: Барвенково - Мечибилово, Краснокутскому: Кочаровка - Константиновка, Сахновщинскому: Сахновщина - Краснопавловка, – перечислил Игорь Турченко.



Также работы продолжаются в Кегичевском районе на дороге Кегичевка - Красное, в Лозовском: Панютино - Лозовая, Близнюковском: Лукашевка - Катериновка.



– В Харьковском районе работают на дороге Харьков - Липцы - Борисовка, в Нововодолажском: Н.Водолага - Ольховатка - Рокитное - Мокрая Ракитное, Красноградском: Красноград - Берестовенька, Зачепиловском: Зачепиловка - Руновщина - Заречное, Первомайском: Парижское - Мироновка - Тарасовка - Орелька, – сказал Игорь Турченко.