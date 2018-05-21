Под лучами искусственного солнца: вредно или нет?

Приближается пляжный сезон, и я планирую посещение солярия. Моя мама отговаривает меня от этой процедуры, пугает побочными эффектами. Можно ли узнать подробнее о плюсах и минусах солярия. Заранее спасибо!

Валерия Ищенко

Лежа или стоя

В горизонтальном солярии загар приобретается лежа. Хороший загар обеспечен после 10-12 сеансов (15-20 минут каждый). Вертикальный солярий — это солнечная ванна в положении стоя. Лампы в турбосолярии мощнее, чем в горизонтальном, поэтому хороший загар можно получить уже за 5-6 сеансов (один сеанс – примерно 10 минут).

Современные лампы, которые используются в солярии, не излучают вредные для кожи лучи (С), обеспечивая сбалансированную комбинацию «полезных» лучей (А, В). Конечно же, у любого солярия должно быть разрешение на деятельность – его работа должна быть официальной. При этом важно обращать внимание на дату выдачи разрешения.– Ультрафиолетовое излучение способствует выработке в коже витамина D, который отвечает за обмен кальция в организме. Причем ультрафиолетовые лучи солярия будут действовать намного эффективнее, чем прием витамина D в капсулах, – поясняет терапевт Александр Попов. – А под воздействием солнечного света (имитирует освещение солярия) в мозге вырабатывается гормон удовольствия серотонин. Он, в свою очередь, поднимает настроение и повышает устойчивость к стрессам. Кроме того, иммунный статус организма напрямую зависит от солнца, так уж мы устроены. Защитные клетки, «подбадриваемые» ультрафиолетом, становятся более активными. И хотя посещение солярия связывают, прежде всего, с эстетическим эффектом, он в целом полезен для здоровья. Конечно, при правильном использовании.Однако в некоторых ситуациях солярий абсолютно противопоказан. Врач называет основные из них:- заболевания сердечно-сосудистой системы;- активная форма туберкулеза;- бронхиальная астма;- опухоли;- заболевания крови;- заболевания щитовидной железы;- варикозное расширение вен;- воспалительные процессы в организме;- повышенная чувствительность кожи к ультрафиолету;- мастопатия и боли в груди.Кроме того, посещение солярия под запретом для беременных женщин, для тех, кто принимает антибиотики, гормональные препараты (в том числе контрацептивы), психотропные и мочегонные средства, подчеркивает специалист.