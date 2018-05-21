Здоровье

  • 118
    •  / 

Под лучами искусственного солнца: вредно или нет?

Под лучами искусственного солнца: вредно или нет?
Приближается пляжный сезон, и я планирую посещение солярия. Моя мама отговаривает меня от этой процедуры, пугает побочными эффектами. Можно ли узнать подробнее о плюсах и минусах солярия. Заранее спасибо!
Валерия Ищенко
Современные лампы, которые используются в солярии, не излучают вредные для кожи лучи (С), обеспечивая сбалансированную комбинацию «полезных» лучей (А, В). Конечно же, у любого солярия должно быть разрешение на деятельность – его работа должна быть официальной. При этом важно обращать внимание на дату выдачи разрешения.

– Ультрафиолетовое излучение способствует выработке в коже витамина D, который отвечает за обмен кальция в организме. Причем ультрафиолетовые лучи солярия будут действовать намного эффективнее, чем прием витамина D в капсулах, – поясняет терапевт Александр Попов. – А под воздействием солнечного света (имитирует освещение солярия) в мозге вырабатывается гормон удовольствия серотонин. Он, в свою очередь, поднимает настроение и повышает устойчивость к стрессам. Кроме того, иммунный статус организма напрямую зависит от солнца, так уж мы устроены. Защитные клетки, «подбадриваемые» ультрафиолетом, становятся более активными. И хотя посещение солярия связывают, прежде всего, с эстетическим эффектом, он в целом полезен для здоровья. Конечно, при правильном использовании.

Однако в некоторых ситуациях солярий абсолютно противопоказан. Врач называет основные из них:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- активная форма туберкулеза;
- бронхиальная астма;
- опухоли;
- заболевания крови;
- заболевания щитовидной железы;
- варикозное расширение вен;
- воспалительные процессы в организме;
- повышенная чувствительность кожи к ультрафиолету;
- мастопатия и боли в груди.

Кроме того, посещение солярия под запретом для беременных женщин, для тех, кто принимает антибиотики, гормональные препараты (в том числе контрацептивы), психотропные и мочегонные средства, подчеркивает специалист.
Лежа или стоя
В горизонтальном солярии загар приобретается лежа. Хороший загар обеспечен после 10-12 сеансов (15-20 минут каждый). Вертикальный солярий — это солнечная ванна в положении стоя. Лампы в турбосолярии мощнее, чем в горизонтальном, поэтому хороший загар можно получить уже за 5-6 сеансов (один сеанс – примерно 10 минут).

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3080.49 грн
10 RUB 4.2214 грн
100 USD 2614.8 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи