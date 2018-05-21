Под лучами искусственного солнца: вредно или нет?

Современные лампы, которые используются в солярии, не излучают вредные для кожи лучи (С), обеспечивая сбалансированную комбинацию «полезных» лучей (А, В). Конечно же, у любого солярия должно быть разрешение на деятельность – его работа должна быть официальной. При этом важно обращать внимание на дату выдачи разрешения.
– Ультрафиолетовое излучение способствует выработке в коже витамина D, который отвечает за обмен кальция в организме. Причем ультрафиолетовые лучи солярия будут действовать намного эффективнее, чем прием витамина D в капсулах, – поясняет терапевт Александр Попов. – А под воздействием солнечного света (имитирует освещение солярия) в мозге вырабатывается гормон удовольствия серотонин. Он, в свою очередь, поднимает настроение и повышает устойчивость к стрессам. Кроме того, иммунный статус организма напрямую зависит от солнца, так уж мы устроены. Защитные клетки, «подбадриваемые» ультрафиолетом, становятся более активными. И хотя посещение солярия связывают, прежде всего, с эстетическим эффектом, он в целом полезен для здоровья. Конечно, при правильном использовании.
Однако в некоторых ситуациях солярий абсолютно противопоказан. Врач называет основные из них:
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- активная форма туберкулеза;
- бронхиальная астма;
- опухоли;
- заболевания крови;
- заболевания щитовидной железы;
- варикозное расширение вен;
- воспалительные процессы в организме;
- повышенная чувствительность кожи к ультрафиолету;
- мастопатия и боли в груди.
Кроме того, посещение солярия под запретом для беременных женщин, для тех, кто принимает антибиотики, гормональные препараты (в том числе контрацептивы), психотропные и мочегонные средства, подчеркивает специалист.
Лежа или стоя
В горизонтальном солярии загар приобретается лежа. Хороший загар обеспечен после 10-12 сеансов (15-20 минут каждый). Вертикальный солярий — это солнечная ванна в положении стоя. Лампы в турбосолярии мощнее, чем в горизонтальном, поэтому хороший загар можно получить уже за 5-6 сеансов (один сеанс – примерно 10 минут).