На Каннском кинофестивале вручили главную награду
20 мая 2018 г.
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Каннский кинофестиваль, который в этом году проходит в 71-й раз, объявил своего победителя. Им стал фильм японского режиссера Хирокадзу Корееда «Магазинные воры».
Как сообщает The Washington Post, Корееда поднялся на сцену фестиваля и поблагодарил всех на японском языке. Он посвятил награду всей команде, которая работала над созданием фильма.
Как сообщает издание, фильм "Магазинные воришки" рассказывает о жизни обедневшей семьи.
Вторую по значимости награду - Гран-при Каннского кинофестиваля - получил американский режиссер Спайк Ли с комедийным фильмом "Черный куклуксклановець".
А награду от жюри получила ливанская актриса и режиссер Надин Лабаки с фильмом "Капернаум".
В категории "Лучший актер" выиграл итальянец Марчелло Фонте, сыгравший в фильме "Догмэн".
Лучшей актрисой в этом году признали Самал Аслямову из Казахстана за фильм "Айка".
Награду за лучший сценарий разделили сразу двое номинантов: режиссер Аличе Рорвахер с картиной "Счастливый Лазарь" и Джафар Панахи за фильм "Три лица".
Награда "Золотая камера" за лучший дебют досталась Лукасу Донту и его фильму "Девочка".