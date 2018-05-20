Культура

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На Каннском кинофестивале вручили главную награду

На Каннском кинофестивале вручили главную награду
Каннский кинофестиваль, который в этом году проходит в 71-й раз, объявил своего победителя. Им стал фильм японского режиссера Хирокадзу Корееда «Магазинные воры».
Как сообщает The Washington Post, Корееда поднялся на сцену фестиваля и поблагодарил всех на японском языке. Он посвятил награду всей команде, которая работала над созданием фильма.

Как сообщает издание, фильм "Магазинные воришки" рассказывает о жизни обедневшей семьи.

Вторую по значимости награду - Гран-при Каннского кинофестиваля - получил американский режиссер Спайк Ли с комедийным фильмом "Черный куклуксклановець".

А награду от жюри получила ливанская актриса и режиссер Надин Лабаки с фильмом "Капернаум".

В категории "Лучший актер" выиграл итальянец Марчелло Фонте, сыгравший в фильме "Догмэн".

Лучшей актрисой в этом году признали Самал Аслямову из Казахстана за фильм "Айка".

Награду за лучший сценарий разделили сразу двое номинантов: режиссер Аличе Рорвахер с картиной "Счастливый Лазарь" и Джафар Панахи за фильм "Три лица".

Награда "Золотая камера" за лучший дебют досталась Лукасу Донту и его фильму "Девочка".

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