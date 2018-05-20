Велодень в Харькове: на улицы выехали тысячи людей 20 мая 2018 г. Вечерний Харьков фото: Андрей Нечепоренко 0 0



Традиционный, уже 13-й, велопробег стартовал на площади Свободы и проходит по центральным улицам Харькова.

Перед началом массового заезда велосипедисты провели флеш-моб: на площади Свободы они выстроились в фигуру герба Харькова.



Порядок во время спортивного праздника охраняют 70 сотрудников полиции, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.



По данным организаторов, участие в велопробеге принимают порядка 25 тысяч человек.



Финиш велопробега состоится на площади Свободы. С целью обеспечения безопасности дорожного движения до 14.00 ограничено движение на улицах Сумской, Новгородской, Динамовской, Алчевских, Чернышевской и проспекте Науки.