Харьков

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Велодень в Харькове: на улицы выехали тысячи людей

фото: Андрей Нечепоренко


Велодень в Харькове: на улицы выехали тысячи людей
Велодень в Харькове: на улицы выехали тысячи людей Традиционный, уже 13-й, велопробег стартовал на площади Свободы и проходит по центральным улицам Харькова.
Перед началом массового заезда велосипедисты провели флеш-моб:  на площади Свободы они выстроились в фигуру герба Харькова.

Порядок во время спортивного праздника охраняют 70 сотрудников полиции, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным организаторов, участие в велопробеге принимают порядка 25 тысяч человек.

Финиш велопробега состоится на площади Свободы. С целью обеспечения безопасности  дорожного движения до 14.00 ограничено движение на улицах Сумской, Новгородской, Динамовской, Алчевских, Чернышевской и проспекте Науки.


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