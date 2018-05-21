Харьковская теннисистка сокрушила первую ракетку мира

В финале престижного турнира категории Premier 5 с призовым фондом 3,2 млн евро, который проходил на грунтовых кортах столицы Италии, четвертая сеянная на турнире украинка Элина Свитолина не оставила никаких шансов действующей первой ракетке мира румынке Симоне Халеп 6:0, 6:4.
Конфуз первого сета, проигранного менее чем за полчаса, Симона не смогла трансформировать в агрессию – Элина и во втором сете выглядела мощнее и изобретательней.
В третьем гейме второго сета уроженка Одессы сделала брейк (2:1) и в дальнейшем удержала это преимущество.
В итоге – сокрушительная победа нашей теннисистки 6:0, 6:4.
Элина Свитолина защитила титул прошлогодней победительницы турнира в Риме.
Для харьковчанки эта победа стала 12-й в турнирах WTA в одиночном разряде.