Харьковская теннисистка сокрушила первую ракетку мира 21 мая 2018 г. источник 0 0

В финале престижного турнира категории Premier 5 с призовым фондом 3,2 млн евро, который проходил на грунтовых кортах столицы Италии, четвертая сеянная на турнире украинка Элина Свитолина не оставила никаких шансов действующей первой ракетке мира румынке Симоне Халеп 6:0, 6:4.

Конфуз первого сета, проигранного менее чем за полчаса, Симона не смогла трансформировать в агрессию – Элина и во втором сете выглядела мощнее и изобретательней.



В третьем гейме второго сета уроженка Одессы сделала брейк (2:1) и в дальнейшем удержала это преимущество.



В итоге – сокрушительная победа нашей теннисистки 6:0, 6:4.



Элина Свитолина защитила титул прошлогодней победительницы турнира в Риме.



Для харьковчанки эта победа стала 12-й в турнирах WTA в одиночном разряде.