Сколько памятников Ленину демонтировано в Украине 21 мая 2018 г. источник 0 0

В Украине демонтировали почти 1,5 тысячи памятников Владимиру Ленину.

Об этом сообщил 20 мая президент Петр Порошенко во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.



«На основании закона Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов было переименовано 52 тысячи площадей и улиц, почти тысячу населенных пунктов. Одних только памятников Ленину демонтировали почти 1,5 тысячи. Коммунистическую партию, которая непосредственно виновна в репрессиях и уничтожении миллионов людей, наконец запрещено», – цитирует Порошенко Радио Свобода.



Президент считает, что в конце 2013 года «карта Украины выглядела, как иллюстрация в учебнике по истории КПСС».



«Наши города, поселки и села были щедро утыканы идолами Ленина и его пособников», - подчеркнул глава Украинского государства.



Напомним, Верховная Рада Украины в апреля 2015 года года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещается.