Обзор новостей за 14—20 мая: самое важное в мире, Украине и Харькове за неделю (аудио)
21 мая 2018 г.
Оксана Санина
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Прошедшая неделя выдалась какой-то «датской». Не в смысле проведения дней Дании в Украине, а потому что чуть ли не на каждый день приходились разные даты – радостные, не очень и откровенно трагические.
В аудиоподкасте использован саунд-трек фильма «День выборов-2»
и песня «Вирушали хлопці»
в исполнении Поля Манондиза
В понедельник стало известно, что через сутки состоится открытие Крымского моста, а автомобильное движение будет запущено 16 мая в 05:30 по московскому времени. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов должен открыться одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч.
Украинские же поезда, хоть и не думают пока ускоряться, обещают стать гораздо чище. По словам и.о. главы правления УЗ Евгения Кравцова, вместо проводников теперь уборкой вагонов будут заниматься отдельные бригады. Кроме моющих средств, также будут использовать парогенератор и моющий пылесос, что позволит убивать бактерии. Надо бы еще организовать специальное подразделение, которое бы убирало трупы бактерий и ликвидировало все улики.
Тем временем в Минюсте рассказали о том, что не все соотечественники довольны своими именами. Так, в 2017 году только в Киеве 1554 человека изменили свои имена. Например, Виталий, Вадим, Богдан, Денис, Вячеслав, Роман, Никита, Александр, Алексей, Ростислав, Анатолий, Василий, Станислав предпочли зваться Иен, Вадя Ротор, Йехонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорин, Искандер, Томас, Рони, Альтаир, Ласло, Аарон. А Ольгу, Наталью, Оксану, Ларису, Марию, Евгению, Юлианну, Юлию, Лилию, Лидию, Людмилу, Ирину, Екатерину стали называть Софико, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нилуфер, Фрида, Лялия, Эйна.
Что ж, остается только посочувствовать ребенку, которому придется носить отчество Вадяроторович и каждый раз ломать язык, пытаясь позвать маму Нервенде.
– В ходе разговора я предложил важную инициативу по возрождению Донбасса. Ее суть заключается в том, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры, – отметил Петр Порошенко.
Можно пойти еще дальше: в каждом подшефном городе установить символ страны-донора. Эйфелева башня в Дружковке, Биг-Бэн в Авдеевке и Бранденбургские ворота в Станице Луганской очень неплохо бы смотрелись на фоне развалин Коллизея, которых на Донбассе, к сожалению, и так без счета.
В этот же день на оккупированном Россией полуострове прошла церемония открытия Крымского моста, на которую приехал президент России Владимир Путин. Отмечается, что сначала глава российского государства пообщался со строителями Керченского моста, ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением к работе транспортного перехода через Керченский пролив, а потом за рулем КамАЗа возглавил колонну из грузовиков.
А харьковчане в то время пытались отойти от шока и разобраться в новых правилах назначения субсидий, согласно которым, например, теперь придется декларировать доходы всех членов семьи, даже зарегистрированных по другому адресу. Или распрощаться с государственной помощью, если один из членов семьи проживает в другой стране. Хорошо хоть, что впереди лето, и об оплате счетов за отопление можно пока не волноваться.
Кстати о лете. По прогнозам синоптиков, в целом оно не будет засушливым, однако восточные, часть центральных и южных областей будут все-таки ощущать недостаток дождей. Ожидаются жаркие и полностью сухие периоды длительностью до 10 дней. А в августе придут дожди.
Среда началась с более чем тревожной новости. Политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованом Крыму. Он сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовя организм.
«Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и удерживаемый в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине!» – написал Олег Сенцов в заявлении.
В другом государстве, где тоже хорошо знают, что такое борьба за свои права и оборона собственного суверенитета, в эти дни обострилась ситуация, в связи с чем Министерство иностранных дел порекомендовало украинцам воздержаться от посещения восточной части Иерусалима и территорий, прилегающих к сектору Газа: «В связи с запланированными палестинскими радикальными группировками массовыми демонстрациями существует угроза резкого обострения ситуации безопасности в районах, прилегающих к административной границе с Сектором Газа, местам компактного проживания арабского населения на севере Израиля (Иудея и Самария), а также Восточного Иерусалима», – говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины.
И, как говаривали раньше на центральном телевидении, к новостям культуры. На торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке за $85,8 млн была продана картина известного художника-авангардиста Казимира Малевича под названием «Супрематическая композиция». Это рекордная цена для работ художника – предварительно полотно оценивалось экспертами в $70 млн.
Можно было бы только позавидовать художнику, картину которого несложно воспроизвести, имея линейку, транспортир и краски, если бы этот аукцион случился при жизни творца.
Четверг оказался суперпраздничным днем. В Харькове отмечали Всемирный день вышиванок. На параде вышиванок около 500 граждан прошли от площади Свободы до площади Конституции. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивали 150 полицейских.
В пятницу в Украине и мире вспоминали жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году началась депортация крымских татар. В 03:00 32 тыс. сотрудников НКВД стали массово вывозить из Крыма семьи, мотивируя это их якобы сотрудничеством с немцами. Людям давали на сборы от нескольких минут до получаса, разрешая брать с собой личные вещи, домашнюю утварь и прочее из расчета по 500 кг на семью. Однако на самом деле за отведенное время удавалось собрать лишь 20-30 кг вещей и продуктов.
Во время главной волны депортации (18-20 мая) выселили 180 014 человек. Еще 6 тысяч мобилизованных молодых мужчин в течение апреля-мая отправили в Казахстан и 5 тысяч крымских татар заслали в лагеря треста «Москвоуголь».
Также стало известно, зачем накануне приезжал в Харьков премьер-министр Владимир Гройсман. Он посетил коллегию Министерства социальной политики Украины, на которой речь шла, между прочим, о социальном обеспечении населения Украины, о запуске региональных социальных проектов и программ.
Говоря о реформировании социальной сферы, глава правительства акцентировал внимание на том, что сегодня перед Министерством стоит новая задача – монетизация субсидий. Не обошел и вечно животрепещущий вопрос заработной платы:
– Мы открыли возможности роста минимальной и средней заработной платы. Сегодня имеем минимальную зарплату на уровне 3723 грн, а среднюю – около восьми тысяч гривен. Уверен, десять тысяч гривен средняя зарплата по Украине в 2019 году – это реально. Еще одна из наших задач – перестроить систему труда в стране из системы содержания безработных на систему создания рабочих мест.
По данным премьера, уже в этом году экономика Украины демонстрирует положительную динамику:
– Несколько дней назад Госстат обнародовал новые данные, у нас рост экономики в I квартале 2018 года – 3,1%. Языком реальных цифр: Украина в этом году должна выработать на 471 млрд продукции и услуг больше, чем в прошлом году, – отметил Владимир Гройсман.
Выходные в Харькове, как и во всем мире, прошли под знаком Ночи музеев, в течение которой можно было научиться рисовать молоком на кофе, познакомиться с профессией спасателя, попробовать себя в роли графика, познать музейные тайны, испытать технику мокрого валяния и даже прогуляться в объятиях директора музея, убедившись, что «музей – это не нафталин, музей – это космос».
– В этом году в акции принимали участие 33 культурные институции на 28 площадках, – рассказали организаторы. – В частности, к нам впервые присоединился Технологический музей, который находится в Радмире. Сотрудники ботанического сада на ул. Клочковской, 52 провели дневные экскурсии. Продлили часы работы Музей Южной железной дороги, Музей керамической плитки, галерея VovaTanya, планетарий. Информационно-выставочный центр «Бузок» представил такое направление, как графическая техника. С нами также – скульптурные мастерские на ул. Культуры, 9а и Союз художников, который приглашает на мастер-классы и экскурсии.
Что ж, Украина – богатая и творческая страна, которой есть чем гордиться и есть что защищать.
И этот факт, между прочим, признают не только украинцы. Французский певец Поль Манондиз записал украиноязычную песню «Мій рай». По словам артиста, Украина стала не просто вторым домом для него, а настоящим раем. Это не первая украиноязычная песня француза. Исполнитель активно поддерживает военных на Донбассе и живет в Украине уже три года.