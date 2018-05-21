В Харькове прошел Велодень-2018: фоторепортаж

Традиционный XIII Велодень прошел в Харькове 20 мая, и стартовал на площади Свободы.

Справка

Велодень – масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года, популяризирует здоровый образ жизни и пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения. В Харькове строится велотрасса, которая соединит Лесопарк с Саржиным Яром и протянется более чем на 30 км, готовится к открытию Велодом на Белгородском шоссе.