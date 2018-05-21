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В Харькове прошел Велодень-2018: фоторепортаж

фото: Андрей Нечепоренко


В Харькове прошел Велодень-2018: фоторепортаж
Традиционный XIII Велодень прошел в Харькове 20 мая, и стартовал на площади Свободы.
В «покатушках» приняли участие около 15 тысяч человек, которые проехались по центральным улицам города. Люди всех возрастов приехали на праздник семьями, с детьми, в оригинальных костюмах.





Перед заездом на площади прошел флешмоб: около двух тысяч велосипедистов выстроились в фигуру герба Харькова, а затем символически отправились на Марс вслед за машиной «Тесла». Велосипедисты создали  «живую картину» – изображение велосипеда, стартующего с Земли на Марс. Повторить путь знаменитой «Теслы» Илона Маска подала идею харьковчанка Вероника Горчакова, за что и получила замечательный приз – велосипед Scott Contessa.



Весь воскресный день на центральной площади Харькова проходили различные конкурсы с розыгрышем призов, работала детская зона.


Справка
Велодень – масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года, популяризирует здоровый образ жизни и пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения. В Харькове строится велотрасса, которая соединит Лесопарк с Саржиным Яром и протянется более чем на 30 км, готовится к открытию Велодом на Белгородском шоссе.


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Велодень-2018 в Харькове

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