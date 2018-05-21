В Харькове завязалась драка со стрельбой на окружной дороге 21 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

19 мая около 22:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о драке между двумя мужчинами на окружной дороге.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, один из участников события получил непроникающие ранения из травматического пистолета. 48-летнего пострадавшего доставили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ранениями живота и бедра.



По адресу выехал наряд полиции. Выяснилось, что конфликт произошел между двумя водителями во время движения автомобилей. Мужчины остановились на дороге, между ними завязалась драка. В результате 35-летний харьковчанин сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента.



С места происшествия изъяты гильзы от оружия, травматический пистолет и разрешение на его ношение.



По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.