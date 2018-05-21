Общество

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ЮЖД отменила несколько электричек из Харькова

ЮЖД отменила несколько электричек из Харькова
Южная железная дорога отменила ряд электропоездов.
21-25 и 29-31 мая, а также в будние дни в июне (кроме 29 июня) и в субботу, 23 июня, отменены: Харьков – Красноград отправлением в 12:22 и 14:00; Красноград – Харьков прибытием в 14:32 и 17:01.

21 мая отменен поезд Савинцы – Харьков прибытием в 18:47. Соответственно, отменяется пересадка в Краснограде на поезда №6173 и №6577 Красноград – Днепр.

С 23 мая по субботам и воскресеньям (вместо ежедневного графика) будут ходить: Харьков – Беляевка отправлением в 6:54; Беляевка – Харьков прибытием в 13:14.

С 23 мая отменяется электропоезд Савинцы – Харьков прибытием в 18:47.

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