ЮЖД отменила несколько электричек из Харькова 21 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Южная железная дорога отменила ряд электропоездов.

21-25 и 29-31 мая, а также в будние дни в июне (кроме 29 июня) и в субботу, 23 июня, отменены: Харьков – Красноград отправлением в 12:22 и 14:00; Красноград – Харьков прибытием в 14:32 и 17:01.



21 мая отменен поезд Савинцы – Харьков прибытием в 18:47. Соответственно, отменяется пересадка в Краснограде на поезда №6173 и №6577 Красноград – Днепр.



С 23 мая по субботам и воскресеньям (вместо ежедневного графика) будут ходить: Харьков – Беляевка отправлением в 6:54; Беляевка – Харьков прибытием в 13:14.



С 23 мая отменяется электропоезд Савинцы – Харьков прибытием в 18:47.