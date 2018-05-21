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В Харькове задержан убийца из Кривого Рога

В Харькове задержан убийца из Кривого Рога
Ранее судимый 35-летний житель Кривого Рога подозревается в том, что после распития алкоголя он задушил харьковчанку.
23 февраля в Новобоварский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела неизвестной женщины с признаками насильственной смерти в Григоровском бору. Погибшей оказалась 68-летняя харьковчанка. По заключению экспертов, женщину избили и задушили.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали гражданина, причастного к преступлению – 35-летнего жителя Кривого Рога. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Как выяснилось, он некоторое время жил у женщины. 23 февраля мужчина и сын женщины распивали спиртные напитки. Между хозяйкой дома и им возникла ссора. Впоследствии он вывел женщину на улицу и обманным путем заставил пойти с ним в бор. Там злоумышленник избил харьковчанку и задушил.

Гражданину сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершение преступления ему грозит до 15 лет заключения.

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