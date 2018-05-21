Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:30)
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район:
въезд Пушкинский, 6; ул. Лермонтовская, 19 (п. №1, стояк); ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк); ул. Старошишковская, 7 (п. №2) до 20:00 21.05.18 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 37-д (п. №6, стояк); пр. Московский, 31 (п. №3); ул. Академика Павлова, 146 (п. №3, стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 171-г (стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №2, стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк); ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 67 (п. №7, стояк); ул. Ахсарова, 18 (п. №5); ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк); пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.05.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 22.05.18 г.

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