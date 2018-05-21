Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 21 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:30)

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Киевский район:

въезд Пушкинский, 6; ул. Лермонтовская, 19 (п. №1, стояк); ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк); ул. Старошишковская, 7 (п. №2) до 20:00 21.05.18 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 37-д (п. №6, стояк); пр. Московский, 31 (п. №3); ул. Академика Павлова, 146 (п. №3, стояк) до 20:00 21.05.18 г.



Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 171-г (стояк) до 20:00 21.05.18 г.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №2, стояк) до 20:00 21.05.18 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 181-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.05.18 г.



Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк); ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.05.18 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 67 (п. №7, стояк); ул. Ахсарова, 18 (п. №5); ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк); пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.05.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 22.05.18 г.