В Харькове стартовала благотворительная акция «Искусство милосердия»

Благотворительная акция «Искусство милосердия»стартовала в Галерее «АВЭК».

В экспозиции галереи представлены картины современных харьковских художников из коллекции Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана».Приобретя одну из выставленных работ, ее покупатель тем самым жертвует средства на развитие одного из четырех гуманитарных проектов Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» и Центра реабилитации рукокрылых.– Всего в коллекции нашего фонда больше тысячи картин, сегодня мы выставляем на благотворительную акцию первую часть – около 100 картин. Мы решили, что если такая коллекция будет лежать в запасниках, то вряд ли она принесет какую-то пользу, тем более в нынешние тяжелые времена. Важно, что вы – те люди, которые поддержат нас – сами определитесь, какой проект поддержать, в каком деле вам интересно участвовать. Наша цель – не просто продать картины, а вовлечь в нашу благотворительную акцию как можно больше людей. И они обязательно увидят, на что были потрачены средства и какие это принесло плоды, – подчеркнул инициатор акции, народный депутат Украины Александр Фельдман. – И очень хотелось бы, чтобы такие программы появились и в других городах – ведь, например, проблема бездомных животных во многих областях Украины стоит еще острее, чем в Харькове. Вы можете купить картину вместе с друзьями, или с коллегами и повесить в офисе, и она будет всегда напоминать вам о том добром деле, которое мы вместе с вами делаем.Старт «Искусства милосердия» был приурочен к международной акции «Ночь музеев», в которой Галерея «АВЭК» и Социально-гуманитарный мультикомплекс «Фельдман Экопарк принимают участие уже пятый год. Программа Ночи музеев нынешнего года в галерее перекликалась с одним из основных направлений акции «Искусство милосердия» и имела ярко выраженную зоозащитную направленность. По замыслам организаторов, яркие инсталляции, перфомансы, концерты и конкурсы были призваны показать людям порочность потребительского отношения к природе и заставить их задуматься о необходимости протянуть руку помощи животным.Многочисленные гости Галереи «АВЭК» имели возможность на бесплатных автобусах переехать в Фельдман Экопарк и окунуться в совсем другую атмосферу. Там все желающие не только получили уникальную возможность познакомиться с ночной жизнью животных Экопарка, но и стали свидетелями яркого представления с героями голливудских блокбастеров, световым и фаер-шоу, трансформерами, ретро-компьютерными играми, кинопоказами и множеством других сюрпризов.Напомним, что проект «Искусство милосердия» стартовал в 2011 году, когда на первый аукцион были выставлены более 100 работ известных зарубежных и отечественных художников, а вырученные средства – более 4 млн грн – были направлены на приобретение уникального медицинского оборудования для Харьковского городского центра детской нейрохирургии. Вторая акция проходила для сбора средств на создание Центра психосоциальной реабилитации детей и подростков с психическими и поведенческими расстройствами, а средства, вырученные в ходе третьего аукциона, состоявшегося online, пошли на развитие этого центра. Лоты для четвертого аукциона МБФ «Фонд Александра Фельдмана» собирал на протяжении 20-ти лет.