Украинские военные во время боя на Донбассе захватили в плен трех боевиков 21 мая 2018 г. источник 0 0

Поздно вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс" из состава Объединенных сил с целью обнаружения огневых средств противника, ведущих обстрелы мирных населенных пунктов, выполняла боевое задание в тылу противника.

"В ходе ведения рейда был обнаружен наблюдательный пост противника. Во время короткого боя один боевик был уничтожен, три захвачены в плен. Потерь среди наших воинов нет", - сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе.



Сейчас трое пленных и их личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.



"Командир группы и личный состав, участвовавший в рейде, представлены к государственным наградам", - добавили в пресс-центре.