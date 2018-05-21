Политика

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Украинские военные во время боя на Донбассе захватили в плен трех боевиков

Украинские военные во время боя на Донбассе захватили в плен трех боевиков
Поздно вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс" из состава Объединенных сил с целью обнаружения огневых средств противника, ведущих обстрелы мирных населенных пунктов, выполняла боевое задание в тылу противника.
"В ходе ведения рейда был обнаружен наблюдательный пост противника. Во время короткого боя один боевик был уничтожен, три захвачены в плен. Потерь среди наших воинов нет", - сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе.

Сейчас трое пленных и их личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.

"Командир группы и личный состав, участвовавший в рейде, представлены к государственным наградам", - добавили в пресс-центре.

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