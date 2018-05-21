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Британский парламент опубликовал доклад о «грязных деньгах» из России

Британский парламент опубликовал доклад о «грязных деньгах» из России
Комитет британского парламента по иностранным делам считает, что ущерб от "грязных денег" из РФ затмевает выгоду от российских транзакций в Сити и влечет последствия для национальной безопасности.
Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад британского парламента, Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина и нарушителей прав человека", которые с помощью отмывания денег "ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты", говорится в документе.

Ранее в мае Национальное антикриминальное агентство сообщило, что объем ежегодно отмываемых в Великобритании денег составляет сотни миллиардов фунтов стерлингов. Использование Лондона в качестве "базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц" влечет последствия для национальной безопасности Великобритании, отмечается в докладе.

По мнению представителей комитета, британской стороне совместно с международными союзниками следует усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые не являются объектом санкций, через находящиеся под ограничительными мерами банки.

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