Британский парламент опубликовал доклад о «грязных деньгах» из России 21 мая 2018 г. источник 0 0

Комитет британского парламента по иностранным делам считает, что ущерб от "грязных денег" из РФ затмевает выгоду от российских транзакций в Сити и влечет последствия для национальной безопасности.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад британского парламента, Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина и нарушителей прав человека", которые с помощью отмывания денег "ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты", говорится в документе.



Ранее в мае Национальное антикриминальное агентство сообщило, что объем ежегодно отмываемых в Великобритании денег составляет сотни миллиардов фунтов стерлингов. Использование Лондона в качестве "базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц" влечет последствия для национальной безопасности Великобритании, отмечается в докладе.



По мнению представителей комитета, британской стороне совместно с международными союзниками следует усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые не являются объектом санкций, через находящиеся под ограничительными мерами банки.