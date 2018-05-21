Что делать при ожоге: рекомендации Минздрава

После получения ожога в коем случае не стоит обрабатывать его растительным маслом или сметаной.

"Ни в коем случае не бегите на кухню за растительным маслом, листьями алоэ или сметаной", - советует и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.Глава Минздрава дала советы, как оказывать первую помощь при получении термического ожога:- немедленно прекратите контакт с источником ожога;- обработайте рану прохладной водой или водой комнатной температуры;- категорически запрещено прикладывать к ране лед. Не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами или жирными веществами. Есть ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенолом, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Если он и может помочь, то скорее во время заживления ран;- снимите одежду или украшения, которые находятся вблизи участка ожога, но не трогайте вещей, прилипших к пораженной коже;- прикройте рану стерильной повязкой;- дайте пострадавшему выпить воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания;- также можно дать обезболивающее лекарственное средство, например, парацетомол или ибупрофен, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности;- если был получен ожог лица или глаз, лучше посадить человека. Это поможет уменьшить отек, в отличие от лежачего положения;- при необходимости звоните 103.По словам Супрун, к врачу необходимо обратиться в случае сильного ожога. Например, когда произошло поражение большого участка кожи или образовалась глубокая рана; в случае ожога, который вызывает бледность или обугливание кожи и если пораженный участок на лице, руках, ногах или половых органах."При любых проявлениях инфицирования, возникновения неприятного запаха из раны, гноя или усиления болевого синдрома, немедленно обращайтесь к врачу", - добавила и.о. министра здравоохранения.