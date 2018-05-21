Здоровье

  • 131
    •  / 

Что делать при ожоге: рекомендации Минздрава

Что делать при ожоге: рекомендации Минздрава
После получения ожога в коем случае не стоит обрабатывать его растительным маслом или сметаной.
"Ни в коем случае не бегите на кухню за растительным маслом, листьями алоэ или сметаной", - советует и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава дала советы, как оказывать первую помощь при получении термического ожога:

- немедленно прекратите контакт с источником ожога;
- обработайте рану прохладной водой или водой комнатной температуры;
- категорически запрещено прикладывать к ране лед. Не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами или жирными веществами. Есть ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенолом, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Если он и может помочь, то скорее во время заживления ран;
- снимите одежду или украшения, которые находятся вблизи участка ожога, но не трогайте вещей, прилипших к пораженной коже;
- прикройте рану стерильной повязкой;
- дайте пострадавшему выпить воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания;
- также можно дать обезболивающее лекарственное средство, например, парацетомол или ибупрофен, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности;
- если был получен ожог лица или глаз, лучше посадить человека. Это поможет уменьшить отек, в отличие от лежачего положения;
- при необходимости звоните 103.

По словам Супрун, к врачу необходимо обратиться в случае сильного ожога. Например, когда произошло поражение большого участка кожи или образовалась глубокая рана; в случае ожога, который вызывает бледность или обугливание кожи и если пораженный участок на лице, руках, ногах или половых органах.

"При любых проявлениях инфицирования, возникновения неприятного запаха из раны, гноя или усиления болевого синдрома, немедленно обращайтесь к врачу", - добавила и.о. министра здравоохранения.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3080.49 грн
10 RUB 4.2214 грн
100 USD 2614.8 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи