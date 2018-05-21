Владимир Гройсман собирается в Брюссель 21 мая 2018 г. источник 0 0

Премьер Владимир Гройсман посетит Брюссель 24-25 мая и встретится с руководством Евросоюза.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, 24 мая Гройсман проведет встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.



25 мая у премьер-министра Украины запланированы встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини и еврокомиссаром по энергетике Марошом Шефчовичем.