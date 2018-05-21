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Владимир Гройсман собирается в Брюссель

Владимир Гройсман собирается в Брюссель
Премьер Владимир Гройсман посетит Брюссель 24-25 мая и встретится с руководством Евросоюза.
Как сообщается на сайте Еврокомиссии, 24 мая Гройсман проведет встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.

25 мая у премьер-министра Украины запланированы встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини и еврокомиссаром по энергетике Марошом Шефчовичем.

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