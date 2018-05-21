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Украинских музыкантов наградили «Золотой жар-птицей»

Украинских музыкантов наградили «Золотой жар-птицей»
На днях популярные украинские исполнители стали обладателями музыкальной премии "Золотая Жар-птица", которая возродилась через 16 лет паузы.
Так, лучшими исполнителями года стали Олег Винник и TAYANNA, которые получили еще по одной награде в номинациях "Народный хит" и "Клип года" соответственно.

Полный список обладателей премии "Золотая Жар-птица"

Певец года: Олег Винник

Певица года: TAYANNA

Поп-группа года: DZIDZIO

Рок-группа года: "Антитела"

Хит-года: "Калина", Alyosha

Прорыв года: TARABAROVA

Инди-группа года: KADNAY

Клип года: "Жаль" TAYANNA

Новые имена: группа KAZKA

Баллада года: "Журавлі", The Hardkiss

Народный хит: "Як жити без тебе", Олег Винник

Dance-хит: "Танцювати", Злата Огневич

Стоит заметить, что премия "Золотая Жар-птица" была основана в 1996 году компанией "Таврийские игры" и проходила в рамках музыкального фестиваля.

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