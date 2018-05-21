Украинских музыкантов наградили «Золотой жар-птицей»
21 мая 2018 г.
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На днях популярные украинские исполнители стали обладателями музыкальной премии "Золотая Жар-птица", которая возродилась через 16 лет паузы.
Так, лучшими исполнителями года стали Олег Винник и TAYANNA, которые получили еще по одной награде в номинациях "Народный хит" и "Клип года" соответственно.
Полный список обладателей премии "Золотая Жар-птица"
Певец года: Олег Винник
Певица года: TAYANNA
Поп-группа года: DZIDZIO
Рок-группа года: "Антитела"
Хит-года: "Калина", Alyosha
Прорыв года: TARABAROVA
Инди-группа года: KADNAY
Клип года: "Жаль" TAYANNA
Новые имена: группа KAZKA
Баллада года: "Журавлі", The Hardkiss
Народный хит: "Як жити без тебе", Олег Винник
Dance-хит: "Танцювати", Злата Огневич
Стоит заметить, что премия "Золотая Жар-птица" была основана в 1996 году компанией "Таврийские игры" и проходила в рамках музыкального фестиваля.