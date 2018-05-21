Украинских музыкантов наградили «Золотой жар-птицей» 21 мая 2018 г. источник 0 0

На днях популярные украинские исполнители стали обладателями музыкальной премии "Золотая Жар-птица", которая возродилась через 16 лет паузы.

Так, лучшими исполнителями года стали Олег Винник и TAYANNA, которые получили еще по одной награде в номинациях "Народный хит" и "Клип года" соответственно.



Полный список обладателей премии "Золотая Жар-птица"



Певец года: Олег Винник



Певица года: TAYANNA



Поп-группа года: DZIDZIO



Рок-группа года: "Антитела"



Хит-года: "Калина", Alyosha



Прорыв года: TARABAROVA



Инди-группа года: KADNAY



Клип года: "Жаль" TAYANNA



Новые имена: группа KAZKA



Баллада года: "Журавлі", The Hardkiss



Народный хит: "Як жити без тебе", Олег Винник



Dance-хит: "Танцювати", Злата Огневич



Стоит заметить, что премия "Золотая Жар-птица" была основана в 1996 году компанией "Таврийские игры" и проходила в рамках музыкального фестиваля.