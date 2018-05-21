ДТП под Харьковом: водитель погиб 21 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Авария со смертельным исходои произошла 20 мая около 5 часов утра возле села Каменная Яруга в Чугуевском районе Харьковской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Skoda выехал на обочину дороги, машина перевернулась. В результате происшествия он был госпитализирован в Чугуевскую центральную районную больницу, однако от полученных травм скончался в тот же день.



Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).



Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.