Происшествия

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ДТП под Харьковом: водитель погиб

ДТП под Харьковом: водитель погиб
Авария со смертельным исходои произошла 20 мая около 5 часов утра возле села Каменная Яруга в Чугуевском районе Харьковской области.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Skoda выехал на обочину дороги, машина перевернулась. В результате происшествия он был госпитализирован в Чугуевскую центральную районную больницу, однако от полученных травм скончался в тот же день.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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