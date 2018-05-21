Харьковчанин завоевал «бронзу» на Кубке Европы по стрельбе из лука 21 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Первый этап Кубка Европы среди юниоров и кадетов по стрельбе из лука прошел 15-19 мая в городе Роверето (Италия).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 стран.



По итогам, сборная команда Украины по количеству медалей заняла шестое место.



Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Коммунар» (Харьков) Никита Кравчук стал бронзовым призером среди юниоров в классическом луке.



Кроме того, женская сборная Украины заняла первое место в категории «классический лук», опередив команды из Франции (второе место) и России (третье место).



В категории «блочный лук» бронзовым призером среди юниоров стала киевлянка Александра Грабик. В этой категории «серебро» завоевали спортсмены из Великобритании, а «золото» - эстонские лучники.