Харьковчанин завоевал «бронзу» на Кубке Европы по стрельбе из лука
21 мая 2018 г.
Вечерний Харьков
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Первый этап Кубка Европы среди юниоров и кадетов по стрельбе из лука прошел 15-19 мая в городе Роверето (Италия).
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 стран.
По итогам, сборная команда Украины по количеству медалей заняла шестое место.
Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Коммунар» (Харьков) Никита Кравчук стал бронзовым призером среди юниоров в классическом луке.
Кроме того, женская сборная Украины заняла первое место в категории «классический лук», опередив команды из Франции (второе место) и России (третье место).
В категории «блочный лук» бронзовым призером среди юниоров стала киевлянка Александра Грабик. В этой категории «серебро» завоевали спортсмены из Великобритании, а «золото» - эстонские лучники.